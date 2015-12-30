أكثر من 2500 مستفيد من خدمات تطمن بمستشفى نجران الجديد

بلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية 32981.. إجراء 49960 فحصاً إشعاعياً

قدمت عيادة "تطمن" بمستشفى نجران العام الجديد، خدماتها لأكثر من 2500 مستفيد ومستفيدة، وذلك منذ بداية العمل فيها حتى الآن.

وأوضحت صحة نجران أن مستشفى نجران العام الجديد استقبل 45635 مراجعاً في قسم الطوارئ، فيما بلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية 32981، كما تم إجراء 49960 فحصاً إشعاعياً، وصرف 30121 وصفة طبية، وكذلك عمل 366242 فحصاً مخبرياً، فيما تم تقديم الرعاية الصحية في أقسام التنويم لعدد 4932 مريضاً، وذلك خلال الفترة نفسها.