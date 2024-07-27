النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إطلاق أول جمعية تعاونية لمنتجي الحمام اللاحم في المملكة

لتصنيع وبيع وسائل التربية الحديثة وتقديم الاستشارات

انطلقت أول جمعية تعاونية لمنتجي الحمام اللاحم في المملكة، بدعم وموافقة من وزارتي البيئة والمياه والزراعة والعمل والتنمية الاجتماعية.

وتهدف هذه الخطوة إلى تنمية قطاع إنتاج الحمام اللاحم، وتأمين مستلزماته، وتسويق منتجاته بما في ذلك توفير العيادات البيطرية وإقامة المزارع المتخصصة والصناعات المرتبطة بها، وتصنيع وبيع وسائل التربية الحديثة، وتقديم الاستشارات، وإقامة وتنظيم الدورات والبرامج التدريبية للمساهمة في تحسين المنتج من الحمام اللاحم، وإنشاء وإدارة وتشغيل مخازن الأعلاف ومصانعها، وإقامة العيادات البيطرية المتخصصة ومخازن الأدوية، إنشاء وتشغيل وإدارة المسالخ المتخصصة.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية الأول في الرياض، حيث اختير عبدالرحمن بن محمد اللاحم رئيساً، بجانب أعضاء مجلس إدارة الجمعية، وتحديد مقر الجمعية، والبدء في الخطوات النهائية لافتتاح المقر وتفعيل نشاطها لجمعية.

وقدم عبدالرحمن بن محمد اللاحم رئيس الجمعية، الشكر والتقدير لوكيل الزراعة بوزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس أحمد العيادة، على اهتمامه ودعمه البناء لصناعة الحمام في المملكة، ورئيس مجلس الجمعيات التعاونية الدكتور عبدالله كدمان على ما قدمه من توجيه وإرشاد ساهم في تأسيس الجمعية، كما أشاد بالجهود المقدمة من مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في الرياض الدكتور ماجد بن عبدالعزيز الفراج.

ويأتي إطلاق الجمعية، مواكبًا لرؤية المملكة 2030، وتعزيزاً للعمل التعاوني، ودعم وتشجيع منتجي الحمام اللاحم، وخدمة المجتمع عبر تقديم الرعاية التي تلبي احتياجات المربي والمنتج للرقي بصناعة لحوم الحمام اللاحم.

وجاء إنشاء أول جمعية متميزة رائدة باستدامة وشراكة مجتمعية لإنتاج الحمام اللاحم، من نتائج اجتماع مجموعة من كبار مربي الحمام مع وكيل الزراعة بوزارة البيئة والمياه والزراعة وعدد من المختصين.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
إطلاق أول جمعية تعاونية لمنتجي الحمام اللاحم في المملكة
سبق

انطلقت أول جمعية تعاونية لمنتجي الحمام اللاحم في المملكة، بدعم وموافقة من وزارتي البيئة والمياه والزراعة والعمل والتنمية الاجتماعية.

وتهدف هذه الخطوة إلى تنمية قطاع إنتاج الحمام اللاحم، وتأمين مستلزماته، وتسويق منتجاته بما في ذلك توفير العيادات البيطرية وإقامة المزارع المتخصصة والصناعات المرتبطة بها، وتصنيع وبيع وسائل التربية الحديثة، وتقديم الاستشارات، وإقامة وتنظيم الدورات والبرامج التدريبية للمساهمة في تحسين المنتج من الحمام اللاحم، وإنشاء وإدارة وتشغيل مخازن الأعلاف ومصانعها، وإقامة العيادات البيطرية المتخصصة ومخازن الأدوية، إنشاء وتشغيل وإدارة المسالخ المتخصصة.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية الأول في الرياض، حيث اختير عبدالرحمن بن محمد اللاحم رئيساً، بجانب أعضاء مجلس إدارة الجمعية، وتحديد مقر الجمعية، والبدء في الخطوات النهائية لافتتاح المقر وتفعيل نشاطها لجمعية.

وقدم عبدالرحمن بن محمد اللاحم رئيس الجمعية، الشكر والتقدير لوكيل الزراعة بوزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس أحمد العيادة، على اهتمامه ودعمه البناء لصناعة الحمام في المملكة، ورئيس مجلس الجمعيات التعاونية الدكتور عبدالله كدمان على ما قدمه من توجيه وإرشاد ساهم في تأسيس الجمعية، كما أشاد بالجهود المقدمة من مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في الرياض الدكتور ماجد بن عبدالعزيز الفراج.

ويأتي إطلاق الجمعية، مواكبًا لرؤية المملكة 2030، وتعزيزاً للعمل التعاوني، ودعم وتشجيع منتجي الحمام اللاحم، وخدمة المجتمع عبر تقديم الرعاية التي تلبي احتياجات المربي والمنتج للرقي بصناعة لحوم الحمام اللاحم.

وجاء إنشاء أول جمعية متميزة رائدة باستدامة وشراكة مجتمعية لإنتاج الحمام اللاحم، من نتائج اجتماع مجموعة من كبار مربي الحمام مع وكيل الزراعة بوزارة البيئة والمياه والزراعة وعدد من المختصين.

27 يوليو 2019 - 24 ذو القعدة 1440
04:50 PM

إطلاق أول جمعية تعاونية لمنتجي الحمام اللاحم في المملكة

لتصنيع وبيع وسائل التربية الحديثة وتقديم الاستشارات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
165

انطلقت أول جمعية تعاونية لمنتجي الحمام اللاحم في المملكة، بدعم وموافقة من وزارتي البيئة والمياه والزراعة والعمل والتنمية الاجتماعية.

وتهدف هذه الخطوة إلى تنمية قطاع إنتاج الحمام اللاحم، وتأمين مستلزماته، وتسويق منتجاته بما في ذلك توفير العيادات البيطرية وإقامة المزارع المتخصصة والصناعات المرتبطة بها، وتصنيع وبيع وسائل التربية الحديثة، وتقديم الاستشارات، وإقامة وتنظيم الدورات والبرامج التدريبية للمساهمة في تحسين المنتج من الحمام اللاحم، وإنشاء وإدارة وتشغيل مخازن الأعلاف ومصانعها، وإقامة العيادات البيطرية المتخصصة ومخازن الأدوية، إنشاء وتشغيل وإدارة المسالخ المتخصصة.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية الأول في الرياض، حيث اختير عبدالرحمن بن محمد اللاحم رئيساً، بجانب أعضاء مجلس إدارة الجمعية، وتحديد مقر الجمعية، والبدء في الخطوات النهائية لافتتاح المقر وتفعيل نشاطها لجمعية.

وقدم عبدالرحمن بن محمد اللاحم رئيس الجمعية، الشكر والتقدير لوكيل الزراعة بوزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس أحمد العيادة، على اهتمامه ودعمه البناء لصناعة الحمام في المملكة، ورئيس مجلس الجمعيات التعاونية الدكتور عبدالله كدمان على ما قدمه من توجيه وإرشاد ساهم في تأسيس الجمعية، كما أشاد بالجهود المقدمة من مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في الرياض الدكتور ماجد بن عبدالعزيز الفراج.

ويأتي إطلاق الجمعية، مواكبًا لرؤية المملكة 2030، وتعزيزاً للعمل التعاوني، ودعم وتشجيع منتجي الحمام اللاحم، وخدمة المجتمع عبر تقديم الرعاية التي تلبي احتياجات المربي والمنتج للرقي بصناعة لحوم الحمام اللاحم.

وجاء إنشاء أول جمعية متميزة رائدة باستدامة وشراكة مجتمعية لإنتاج الحمام اللاحم، من نتائج اجتماع مجموعة من كبار مربي الحمام مع وكيل الزراعة بوزارة البيئة والمياه والزراعة وعدد من المختصين.

اعلان

بالأرقام

10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,177
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,327
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,250
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
19,174

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

العلاوة السنوية!

العلاوة السنوية!

محمد الغامدي
بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

ماجد البريكان
منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

عبدالرحمن المرشد
ولي العهد ينهض بالرياضة

ولي العهد ينهض بالرياضة

سلطان رديف
التعاون ضـد الأشـرار

التعاون ضـد الأشـرار

محمد الصيـعري
ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

مها عبدالله الحقباني
إعلام.. (هياط)

إعلام.. (هياط)

عبدالله بن خميس العمري
نشكر معالي المعلم ونعتذر..!

نشكر معالي المعلم ونعتذر..!

عبدالغني الشيخ
من تجربة..

من تجربة..

بدر الغامدي
الإعلام.. وسوء الفهم

الإعلام.. وسوء الفهم

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة