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السفارة السعودية بالقاهرة تحذِّر من التأشيرات المزوّرة في موسم الحج

طالبت المواطنين بالتأكُّد من موثوقية الشركات عبر القنوات النظامية

حذَّرت السفارة السعودية بالقاهرة من عمليات نصب تقوم بها بعض شركات السياحة غير المرخصة، باستغلال موسم الحج والتلاعب في التأشيرات بإصدار تأشيرات مزوَّرة غير نظامية.

وفي التفاصيل: أوضحت السفارة أنه من أجل الحماية للمواطنين المصريين الكرام، فإنها تحذِّر من مخالفة تلك الشركات للأنظمة المتبعة؛ الأمر الذي يُعرّض حاملي هذه التأشيرات المزوَّرة للحظر من دخول السعودية.

وطالبت المواطنين بالتأكُّد من موثوقية الشركات والمكاتب المعتمدة عبر القنوات النظامية في إطار التنسيق القائم بين حكومتَيْ مصر والسعودية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السفارة السعودية بالقاهرة تحذِّر من التأشيرات المزوّرة في موسم الحج
سبق

حذَّرت السفارة السعودية بالقاهرة من عمليات نصب تقوم بها بعض شركات السياحة غير المرخصة، باستغلال موسم الحج والتلاعب في التأشيرات بإصدار تأشيرات مزوَّرة غير نظامية.

وفي التفاصيل: أوضحت السفارة أنه من أجل الحماية للمواطنين المصريين الكرام، فإنها تحذِّر من مخالفة تلك الشركات للأنظمة المتبعة؛ الأمر الذي يُعرّض حاملي هذه التأشيرات المزوَّرة للحظر من دخول السعودية.

وطالبت المواطنين بالتأكُّد من موثوقية الشركات والمكاتب المعتمدة عبر القنوات النظامية في إطار التنسيق القائم بين حكومتَيْ مصر والسعودية.

18 يوليو 2019 - 15 ذو القعدة 1440
08:43 PM

السفارة السعودية بالقاهرة تحذِّر من التأشيرات المزوّرة في موسم الحج

طالبت المواطنين بالتأكُّد من موثوقية الشركات عبر القنوات النظامية

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محمد البقمي - الرياض
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610

حذَّرت السفارة السعودية بالقاهرة من عمليات نصب تقوم بها بعض شركات السياحة غير المرخصة، باستغلال موسم الحج والتلاعب في التأشيرات بإصدار تأشيرات مزوَّرة غير نظامية.

وفي التفاصيل: أوضحت السفارة أنه من أجل الحماية للمواطنين المصريين الكرام، فإنها تحذِّر من مخالفة تلك الشركات للأنظمة المتبعة؛ الأمر الذي يُعرّض حاملي هذه التأشيرات المزوَّرة للحظر من دخول السعودية.

وطالبت المواطنين بالتأكُّد من موثوقية الشركات والمكاتب المعتمدة عبر القنوات النظامية في إطار التنسيق القائم بين حكومتَيْ مصر والسعودية.

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