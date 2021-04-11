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شاهد.. رئيس جامعة طيبة يتفقّد المشروعات في شطر الجامعة بآبار علي

"السراني" ثمّن جهود الدولة على إتمام المشاريع الجامعية وتسريع وتيرة الإنجاز

تفقّد رئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني وعدد من قيادات الجامعة، اليوم، المشروعات القائمة في شطر الجامعة بآبار علي وسير العمل فيها.

وقال الدكتور "السراني": إن الدولة -حفظها الله- حريصة كل الحرص على إتمام المشاريع الجامعية، وهو ما يتطلب من الشركات التنفيذية تسريع وتيرة الإنجاز، لافتاً إلى أن هذه المشروعات ستحقق أهداف الجامعة في العديد من الجوانب التعليمية والرياضية والفنية والتقنية، مؤكداً أن الجامعة تسعى لتوفير بيئة تعليمية جاذبة للطلاب والطالبات، تساعدهم على الإبداع والتميّز في الدراسة.

وشكر حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- على ما توليه من رعاية واهتمام بالمشاريع، مشيراً إلى أن هذه الرعاية أسهمت في مواصلة القطاعات التعليمية عموماً والجامعات خصوصاً خططها لتطوير المرافق التعليمية والمناهج الأكاديمية واستقطاب الكفاءات العلمية وتطوير الأبحاث وغيرها.

من جهة أخرى، زار رئيس الجامعة أكاديمية المدينة المنورة "مداك"، وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين الطرفين، وسبل تطويرها وتبادل الخبرات والاستفادة من الكوادر والإمكانات بين الطرفين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. رئيس جامعة طيبة يتفقّد المشروعات في شطر الجامعة بآبار علي
سبق

تفقّد رئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني وعدد من قيادات الجامعة، اليوم، المشروعات القائمة في شطر الجامعة بآبار علي وسير العمل فيها.

وقال الدكتور "السراني": إن الدولة -حفظها الله- حريصة كل الحرص على إتمام المشاريع الجامعية، وهو ما يتطلب من الشركات التنفيذية تسريع وتيرة الإنجاز، لافتاً إلى أن هذه المشروعات ستحقق أهداف الجامعة في العديد من الجوانب التعليمية والرياضية والفنية والتقنية، مؤكداً أن الجامعة تسعى لتوفير بيئة تعليمية جاذبة للطلاب والطالبات، تساعدهم على الإبداع والتميّز في الدراسة.

وشكر حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- على ما توليه من رعاية واهتمام بالمشاريع، مشيراً إلى أن هذه الرعاية أسهمت في مواصلة القطاعات التعليمية عموماً والجامعات خصوصاً خططها لتطوير المرافق التعليمية والمناهج الأكاديمية واستقطاب الكفاءات العلمية وتطوير الأبحاث وغيرها.

من جهة أخرى، زار رئيس الجامعة أكاديمية المدينة المنورة "مداك"، وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين الطرفين، وسبل تطويرها وتبادل الخبرات والاستفادة من الكوادر والإمكانات بين الطرفين.

11 إبريل 2021 - 29 شعبان 1442
02:09 PM

شاهد.. رئيس جامعة طيبة يتفقّد المشروعات في شطر الجامعة بآبار علي

"السراني" ثمّن جهود الدولة على إتمام المشاريع الجامعية وتسريع وتيرة الإنجاز

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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تفقّد رئيس جامعة طيبة الدكتور عبدالعزيز السراني وعدد من قيادات الجامعة، اليوم، المشروعات القائمة في شطر الجامعة بآبار علي وسير العمل فيها.

وقال الدكتور "السراني": إن الدولة -حفظها الله- حريصة كل الحرص على إتمام المشاريع الجامعية، وهو ما يتطلب من الشركات التنفيذية تسريع وتيرة الإنجاز، لافتاً إلى أن هذه المشروعات ستحقق أهداف الجامعة في العديد من الجوانب التعليمية والرياضية والفنية والتقنية، مؤكداً أن الجامعة تسعى لتوفير بيئة تعليمية جاذبة للطلاب والطالبات، تساعدهم على الإبداع والتميّز في الدراسة.

وشكر حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- على ما توليه من رعاية واهتمام بالمشاريع، مشيراً إلى أن هذه الرعاية أسهمت في مواصلة القطاعات التعليمية عموماً والجامعات خصوصاً خططها لتطوير المرافق التعليمية والمناهج الأكاديمية واستقطاب الكفاءات العلمية وتطوير الأبحاث وغيرها.

من جهة أخرى، زار رئيس الجامعة أكاديمية المدينة المنورة "مداك"، وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين الطرفين، وسبل تطويرها وتبادل الخبرات والاستفادة من الكوادر والإمكانات بين الطرفين.

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