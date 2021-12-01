حذّرت سفارة المملكة العربية السعودية في جورجيا، المواطنين القادمين من المملكة أو من أي دولة أخرى إلى جورجيا، من مخالفة تعليمات الحكومة الجورجية بشأن التحديثات الجديدة التي تطبق لأول مرة من أول ديسمبر الجاري، ومنها اعتماد تطبيق "كوفيد باس"؛ للسماح بالدخول للبلاد، بالإضافة إلى فرض السلطات الجورجية إجراءات احترازية بداية من اليوم؛ منها الإلزام بارتداء الكمامة في جميع الأماكن، وأكدت السفارة السعودية عبر حسابها في "تويتر"، أهمية التقيد بالتعليمات الحكومية الصادرة من السلطات الجورجية بخصوص تلك التحديثات، والالتزام بها لدخول كافة مناطق الزيارات والمطاعم وغيرها.

تحذيرٌ جديد من سفارة المملكة في جورجيا للمسافرين هذه تفاصيله خالد خليل سبق 2021-12-01 حذّرت سفارة المملكة العربية السعودية في جورجيا، المواطنين القادمين من المملكة أو من أي دولة أخرى إلى جورجيا، من مخالفة تعليمات الحكومة الجورجية بشأن التحديثات الجديدة التي تطبق لأول مرة من أول ديسمبر الجاري، ومنها اعتماد تطبيق "كوفيد باس"؛ للسماح بالدخول للبلاد، بالإضافة إلى فرض السلطات الجورجية إجراءات احترازية بداية من اليوم؛ منها الإلزام بارتداء الكمامة في جميع الأماكن، وأكدت السفارة السعودية عبر حسابها في "تويتر"، أهمية التقيد بالتعليمات الحكومية الصادرة من السلطات الجورجية بخصوص تلك التحديثات، والالتزام بها لدخول كافة مناطق الزيارات والمطاعم وغيرها.

01 ديسمبر 2021 - 26 ربيع الآخر 1443 02:05 PM

تحذيرٌ جديد من سفارة المملكة في جورجيا للمسافرين هذه تفاصيله لمواجهة تداعيات المتحور





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حذّرت سفارة المملكة العربية السعودية في جورجيا، المواطنين القادمين من المملكة أو من أي دولة أخرى إلى جورجيا، من مخالفة تعليمات الحكومة الجورجية بشأن التحديثات الجديدة التي تطبق لأول مرة من أول ديسمبر الجاري، ومنها اعتماد تطبيق "كوفيد باس"؛ للسماح بالدخول للبلاد، بالإضافة إلى فرض السلطات الجورجية إجراءات احترازية بداية من اليوم؛ منها الإلزام بارتداء الكمامة في جميع الأماكن، وأكدت السفارة السعودية عبر حسابها في "تويتر"، أهمية التقيد بالتعليمات الحكومية الصادرة من السلطات الجورجية بخصوص تلك التحديثات، والالتزام بها لدخول كافة مناطق الزيارات والمطاعم وغيرها.