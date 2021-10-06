النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

التقديم إلكترونياً.. "ملكية ينبع" تعلن عن وظائف في مجالات الطب والتمريض و"طبية مساعدة"

آخر موعد للتقديم 14 أكتوبر الحالي ويشترط ألا يقل التقدير عن "جيد" وإجادة الإنجليزية

أعلنت الهيئة الملكية بينبع، ممثلة ببرنامج الخدمات الصحية، عن توفر مجموعة من الفرص الوظيفية في مجالات الطب والتمريض ووظائف طبية مساعدة، والتي ترغب شغلها بكوادر سعودية، مبينة أن آخر موعد للتقديم للوظائف هو 14 أكتوبر الحالي.

واشترطت الهيئة على المتقدم ألا يقل تقديره عن "جيد" وإجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة، ومعادلة الشهادة من وزارة التعليم العالي إذا كانت من الخارج، إضافة إلى الشروط الموضحة قرين كل وظيفة.

وأشارت الهيئة إلى أن مميزات الوظائف تشمل: رواتب مجزية وبرنامج إمتلاك المساكن رجالا ونساء وتأمين صحي بمستشفى الهيئة والمراكز الصحية التابعة لها ودورات تدريبية وتعليم مميز بمدارس الهيئة الملكية.

ودعت "الهيئة الملكية" الراغبين في التقدم على الوظيفة إلى زيارة الرابط التالي: careers.rcjy.gov.sa/en/.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
التقديم إلكترونياً.. "ملكية ينبع" تعلن عن وظائف في مجالات الطب والتمريض و"طبية مساعدة"
سبق

أعلنت الهيئة الملكية بينبع، ممثلة ببرنامج الخدمات الصحية، عن توفر مجموعة من الفرص الوظيفية في مجالات الطب والتمريض ووظائف طبية مساعدة، والتي ترغب شغلها بكوادر سعودية، مبينة أن آخر موعد للتقديم للوظائف هو 14 أكتوبر الحالي.

واشترطت الهيئة على المتقدم ألا يقل تقديره عن "جيد" وإجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة، ومعادلة الشهادة من وزارة التعليم العالي إذا كانت من الخارج، إضافة إلى الشروط الموضحة قرين كل وظيفة.

وأشارت الهيئة إلى أن مميزات الوظائف تشمل: رواتب مجزية وبرنامج إمتلاك المساكن رجالا ونساء وتأمين صحي بمستشفى الهيئة والمراكز الصحية التابعة لها ودورات تدريبية وتعليم مميز بمدارس الهيئة الملكية.

ودعت "الهيئة الملكية" الراغبين في التقدم على الوظيفة إلى زيارة الرابط التالي: careers.rcjy.gov.sa/en/.

06 أكتوبر 2021 - 29 صفر 1443
06:39 PM

التقديم إلكترونياً.. "ملكية ينبع" تعلن عن وظائف في مجالات الطب والتمريض و"طبية مساعدة"

آخر موعد للتقديم 14 أكتوبر الحالي ويشترط ألا يقل التقدير عن "جيد" وإجادة الإنجليزية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
0
1,344

أعلنت الهيئة الملكية بينبع، ممثلة ببرنامج الخدمات الصحية، عن توفر مجموعة من الفرص الوظيفية في مجالات الطب والتمريض ووظائف طبية مساعدة، والتي ترغب شغلها بكوادر سعودية، مبينة أن آخر موعد للتقديم للوظائف هو 14 أكتوبر الحالي.

واشترطت الهيئة على المتقدم ألا يقل تقديره عن "جيد" وإجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة، ومعادلة الشهادة من وزارة التعليم العالي إذا كانت من الخارج، إضافة إلى الشروط الموضحة قرين كل وظيفة.

وأشارت الهيئة إلى أن مميزات الوظائف تشمل: رواتب مجزية وبرنامج إمتلاك المساكن رجالا ونساء وتأمين صحي بمستشفى الهيئة والمراكز الصحية التابعة لها ودورات تدريبية وتعليم مميز بمدارس الهيئة الملكية.

ودعت "الهيئة الملكية" الراغبين في التقدم على الوظيفة إلى زيارة الرابط التالي: careers.rcjy.gov.sa/en/.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,284
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,824
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,992
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,497

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

"سـاهر" في شـرورة..!!

"سـاهر" في شـرورة..!!

محمد الصيعري
تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

بندر الشهري
نقلك.. على مزاج المسؤول!!

نقلك.. على مزاج المسؤول!!

ماجد الحربي
التظاهرة الأجمل

التظاهرة الأجمل

مها الجبر
حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

بندر مغرم الشهري
احتيال أطباء..!

احتيال أطباء..!

عبدالرحمن المرشد
التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

علي آل شرمة
هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

ماجد الحربي
عسير.. لم تعد العالمية صعبة

عسير.. لم تعد العالمية صعبة

حسن آل عمير
مجاعة اللمس!

مجاعة اللمس!

مها عبدالله الحقباني
محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

سعيد آل جندب
نجاحات رغم التحديات

نجاحات رغم التحديات

حواء القرني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة