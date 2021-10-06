التقديم إلكترونياً.. "ملكية ينبع" تعلن عن وظائف في مجالات الطب والتمريض و"طبية مساعدة"

آخر موعد للتقديم 14 أكتوبر الحالي ويشترط ألا يقل التقدير عن "جيد" وإجادة الإنجليزية

أعلنت الهيئة الملكية بينبع، ممثلة ببرنامج الخدمات الصحية، عن توفر مجموعة من الفرص الوظيفية في مجالات الطب والتمريض ووظائف طبية مساعدة، والتي ترغب شغلها بكوادر سعودية، مبينة أن آخر موعد للتقديم للوظائف هو 14 أكتوبر الحالي.

واشترطت الهيئة على المتقدم ألا يقل تقديره عن "جيد" وإجادة اللغة الإنجليزية تحدثا وكتابة، ومعادلة الشهادة من وزارة التعليم العالي إذا كانت من الخارج، إضافة إلى الشروط الموضحة قرين كل وظيفة.

وأشارت الهيئة إلى أن مميزات الوظائف تشمل: رواتب مجزية وبرنامج إمتلاك المساكن رجالا ونساء وتأمين صحي بمستشفى الهيئة والمراكز الصحية التابعة لها ودورات تدريبية وتعليم مميز بمدارس الهيئة الملكية.

ودعت "الهيئة الملكية" الراغبين في التقدم على الوظيفة إلى زيارة الرابط التالي: careers.rcjy.gov.sa/en/.