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في قرى الباحة.. ضبط شاحنة محملة بدجاج وبطاطس فاسدة

كانت في طريقها إلى التوزيع

تمكنت الدوريات الأمنية بمحافظة القرى من ضبط شاحنة في أحد الشوارع بالمحافظة وهي في طريقها إلى التوزيع، وباستدعاء مراقبي صحة البيئة ببلدية القرى اتضح أنها محملة بكميات كبيرة من الدجاج والبطاطس الفاسد وغير الصالح للاستهلاك الآدمي، ومخالفة للاشتراطات البلدية.

فتم فورًا ضبط وحجز الشاحنة؛ تمهيدًا لتطبيق النظام حسب لائحة الغرامات والجزاءات البلدية، وتم إتلاف جميع كميات الدجاج والبطاطس وفق الطرق الصحية المتبعة.

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في قرى الباحة.. ضبط شاحنة محملة بدجاج وبطاطس فاسدة
سبق

تمكنت الدوريات الأمنية بمحافظة القرى من ضبط شاحنة في أحد الشوارع بالمحافظة وهي في طريقها إلى التوزيع، وباستدعاء مراقبي صحة البيئة ببلدية القرى اتضح أنها محملة بكميات كبيرة من الدجاج والبطاطس الفاسد وغير الصالح للاستهلاك الآدمي، ومخالفة للاشتراطات البلدية.

فتم فورًا ضبط وحجز الشاحنة؛ تمهيدًا لتطبيق النظام حسب لائحة الغرامات والجزاءات البلدية، وتم إتلاف جميع كميات الدجاج والبطاطس وفق الطرق الصحية المتبعة.

22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
04:45 PM

في قرى الباحة.. ضبط شاحنة محملة بدجاج وبطاطس فاسدة

كانت في طريقها إلى التوزيع

A A A
عبدالعزيز الشهري - الباحة
4
3,090

تمكنت الدوريات الأمنية بمحافظة القرى من ضبط شاحنة في أحد الشوارع بالمحافظة وهي في طريقها إلى التوزيع، وباستدعاء مراقبي صحة البيئة ببلدية القرى اتضح أنها محملة بكميات كبيرة من الدجاج والبطاطس الفاسد وغير الصالح للاستهلاك الآدمي، ومخالفة للاشتراطات البلدية.

فتم فورًا ضبط وحجز الشاحنة؛ تمهيدًا لتطبيق النظام حسب لائحة الغرامات والجزاءات البلدية، وتم إتلاف جميع كميات الدجاج والبطاطس وفق الطرق الصحية المتبعة.

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