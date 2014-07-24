تخوض حربًا ويداك خلف ظهرك.. قفزة قياسية في إصابات كورونا بأستراليا

لليوم الثالث على التوالي.. ووزير الصحة: إمدادات اللقاح الإضافية مطلوبة بشدة

سجلت أستراليا، اليوم، 176 حالة عدوى محلية بكورونا؛ وذلك في قفزة يومية قياسية لليوم الثالث على التوالي، وكانت معظم الإصابات في ولاية نيو ساوث ويلز؛ حيث توجد مدينة سيدني أكبر مدن البلاد.

وقالت السلطات في العاصمة كانبيرا: إن سيدني ستحصل على 50 ألف جرعة أخرى من لقاح "فايزر" للوقاية من كوفيد-19 هذا الأسبوع، لمكافحة التفشي الآخذ في التفاقم.

وذكر وزير الصحة في نيو ساوث ويلز، براد هازارد، أن إمدادات اللقاح الإضافية مطلوبة بشدة، وأنها الطريقة الوحيدة لوقف انتقال الفيروس؛ لأن الناس لا تلتزم بأوامر البقاء في المنزل.

ووفق "رويترز" قال "هازارد": "يبدو الأمر حاليًّا وكأنك تخوض حربًا ويداك خلف ظهرك".

وأضاف: "نناشد مواطنينا، خاصة في غرب وجنوب غرب سيدني، بالإصغاء للرسالة والبقاء في المنزل".

وتحدّى آلاف المحتجّين الذين نزلوا إلى شوارع وسط سيدني دون كمامات، أوامر البقاء في المنزل، واشتبكوا مع الشرطة رافضين إجراءات العزل العام. ويخشى المسؤولون أن تتسبب الاحتجاجات في انتشار الفيروس بصورة أكبر.

ورغم ارتفاع الإصابات في أستراليا، ومعظمها إصابات بالسلالة المتحورة "دلتا"، فإن البلاد نجحت في السيطرة إلى حد كبير على الجائحة؛ حيث يبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة منذ تفشي الوباء فيها حوالي 32600 إصابة، والوفيات 916 حالة وفاة.