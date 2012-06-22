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بالفيديو.. الفلبين تدمر 34 سيارة فارهة لهذا السبب

بينهم ماكلارين تبلغ قيمتها نحو 300 ألف يورو

دمّرت سلطات الجمارك في الفلبين 34 سيارة فارهة؛ بسبب إدخالها إلى البلاد بطريقة غير نظامية، على خلفية محاولة أصحابها التهرب من دفع قيمة الجمارك.

وشملت السيارات التي دمرت ماكلارين 620s الرياضية والتي تبلغ قيمتها نحو 300 ألف يورو وأنتجت منها 350 نسخة في العالم فقط.

وتم التخلص من السيارات الفارهة باستخدام حفار، وهي الوسيلة التي اتبعتها السلطات في المرتين السابقتين اللتين دمرت فيهما سيارات أدخلت بالتهريب.

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بالفيديو.. الفلبين تدمر 34 سيارة فارهة لهذا السبب
سبق

دمّرت سلطات الجمارك في الفلبين 34 سيارة فارهة؛ بسبب إدخالها إلى البلاد بطريقة غير نظامية، على خلفية محاولة أصحابها التهرب من دفع قيمة الجمارك.

وشملت السيارات التي دمرت ماكلارين 620s الرياضية والتي تبلغ قيمتها نحو 300 ألف يورو وأنتجت منها 350 نسخة في العالم فقط.

وتم التخلص من السيارات الفارهة باستخدام حفار، وهي الوسيلة التي اتبعتها السلطات في المرتين السابقتين اللتين دمرت فيهما سيارات أدخلت بالتهريب.

21 يونيو 2021 - 11 ذو القعدة 1442
01:45 PM

بالفيديو.. الفلبين تدمر 34 سيارة فارهة لهذا السبب

بينهم ماكلارين تبلغ قيمتها نحو 300 ألف يورو

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
11
10,749

دمّرت سلطات الجمارك في الفلبين 34 سيارة فارهة؛ بسبب إدخالها إلى البلاد بطريقة غير نظامية، على خلفية محاولة أصحابها التهرب من دفع قيمة الجمارك.

وشملت السيارات التي دمرت ماكلارين 620s الرياضية والتي تبلغ قيمتها نحو 300 ألف يورو وأنتجت منها 350 نسخة في العالم فقط.

وتم التخلص من السيارات الفارهة باستخدام حفار، وهي الوسيلة التي اتبعتها السلطات في المرتين السابقتين اللتين دمرت فيهما سيارات أدخلت بالتهريب.

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