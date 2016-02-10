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النصر يحفز جماهيره أمام السد بـ15 ألف تذكرة مجانية

أعلن صفوان السويكت رئيس نادي النصر، تقديم 15 ألف تذكرة هدية لجماهير النصر لحضور ومساندة الفريق.

وقال: "جمهورنا الوفي .. روح العالمي لا تكتمل إلا بكم .. ولذا في مستهل مشوارنا الآسيوي نهديكم 15 ألف تذكرة توزع في المتجر الرسمي وعند ملعب الملز .. ونسأل الله التوفيق والتمام".

ويستهل فريق النصر مساء الغد مشواره في دوري أبطال آسيا، وذلك عندما يستضيف فريق السد القطري على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

النصر السد

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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النصر يحفز جماهيره أمام السد بـ15 ألف تذكرة مجانية
سبق

أعلن صفوان السويكت رئيس نادي النصر، تقديم 15 ألف تذكرة هدية لجماهير النصر لحضور ومساندة الفريق.

وقال: "جمهورنا الوفي .. روح العالمي لا تكتمل إلا بكم .. ولذا في مستهل مشوارنا الآسيوي نهديكم 15 ألف تذكرة توزع في المتجر الرسمي وعند ملعب الملز .. ونسأل الله التوفيق والتمام".

ويستهل فريق النصر مساء الغد مشواره في دوري أبطال آسيا، وذلك عندما يستضيف فريق السد القطري على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

10 فبراير 2020 - 16 جمادى الآخر 1441
06:45 PM

النصر يحفز جماهيره أمام السد بـ15 ألف تذكرة مجانية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن صفوان السويكت رئيس نادي النصر، تقديم 15 ألف تذكرة هدية لجماهير النصر لحضور ومساندة الفريق.

وقال: "جمهورنا الوفي .. روح العالمي لا تكتمل إلا بكم .. ولذا في مستهل مشوارنا الآسيوي نهديكم 15 ألف تذكرة توزع في المتجر الرسمي وعند ملعب الملز .. ونسأل الله التوفيق والتمام".

ويستهل فريق النصر مساء الغد مشواره في دوري أبطال آسيا، وذلك عندما يستضيف فريق السد القطري على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

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