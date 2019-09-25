بوغدانوف: بوتين في السعودية منتصف أكتوبر .. ونجهّز لاتفاقيات عسكرية

قال: الزيارة تعطي شيئاً إضافياً فيما يخص التعمق وتعزيز روابط الصداقة

قال نائب وزير الخارجية الروسي بوغدانوف؛ لوكالة "سبوتنيك" الروسية، رداً على سؤال حول إمكانية إبرام اتفاقيات حول التعاون العسكري التقني مع المملكة العربية السعودية: "أعتقد أن زملاءنا العسكر في وزارة الدفاع والمؤسسات الأمنية الخاصة بينهم اتصالات مكثفة، ومؤكد أنهم يعملون على إعداد الوثائق والاتفاقيات".

ورداً على سؤال حول نيّة موسكو إرسال خبرائها إلى السعودية لمتابعة التحقيق، كما فعلت الولايات المتحدة وفرنسا: "نحن نشارك في اتصالات وخطوات لنعرف خلفية الأحداث".

وحول موعد زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ إلى المملكة العربية السعودية، قال بوغدانوف: "منتصف أكتوبر"، مؤكداً أن "الزيارة تعطي شيئاً إضافياً فيما يخص التعمق في تعزيز روابط الصداقة التقليدية بين شعبين وبلدين، وتنسيق الكثير من الأمور في التطورات الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط والخليج".