وتصدرت منطقة جازان القائمة بألف وثمانمائة واثنين وأربعين (1842) عقدًا للمستفيدين من خدمات وزارة الإسكان.

وفي التفاصيل، جاء ذلك في تقرير عقود الأراضي التي صدرت في شهر يونيو، وبلغت أكثر من تسعة آلاف عقد أرض سكنية خلال شهر يونيو في ثلاث عشرة منطقة.

حققت منطقة جازان المركز الأول على مستوى مناطق السعودية في إصدار عقود الأراضي السكنية خلال شهر يونيو الماضي.

جازان تحقق المركز الأول بالسعودية في إصدار عقود الأراضي السكنية خلال يونيو محمد المواسي سبق 2020-07-10 حققت منطقة جازان المركز الأول على مستوى مناطق السعودية في إصدار عقود الأراضي السكنية خلال شهر يونيو الماضي. وفي التفاصيل، جاء ذلك في تقرير عقود الأراضي التي صدرت في شهر يونيو، وبلغت أكثر من تسعة آلاف عقد أرض سكنية خلال شهر يونيو في ثلاث عشرة منطقة. وتصدرت منطقة جازان القائمة بألف وثمانمائة واثنين وأربعين (1842) عقدًا للمستفيدين من خدمات وزارة الإسكان.

10 يوليو 2020 - 19 ذو القعدة 1441 10:29 PM

جازان تحقق المركز الأول بالسعودية في إصدار عقود الأراضي السكنية خلال يونيو تصدرت قائمة المناطق بـ (1842) عقدًا للمستفيدين من خدمات وزارة الإسكإن





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حققت منطقة جازان المركز الأول على مستوى مناطق السعودية في إصدار عقود الأراضي السكنية خلال شهر يونيو الماضي.

وفي التفاصيل، جاء ذلك في تقرير عقود الأراضي التي صدرت في شهر يونيو، وبلغت أكثر من تسعة آلاف عقد أرض سكنية خلال شهر يونيو في ثلاث عشرة منطقة.

وتصدرت منطقة جازان القائمة بألف وثمانمائة واثنين وأربعين (1842) عقدًا للمستفيدين من خدمات وزارة الإسكان.