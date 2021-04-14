النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
وافق على تحويل إدارة مشروع جدة التاريخية إلى برنامج يهدف لإعادة تأهيلها وتطويرها

برئاسة الملك.. مجلس الوزراء يعقد جلسته عبر الاتصال المرئي ويصدر 16 قراراً

بسبب توقف النشاط الرياضي.. الجهاز الفني لنادي الشباب يعود لإسبانيا

أعلن نادي الشباب مغادرة مدرب الفريق الكروي الإسباني لويس غارسيا والجهاز الفني المساعد له اليوم إلى إسبانيا بسبب توقف النشاط الرياضي في المملكة.


ونشر الحساب الرسمي للنادي تغريدة على موقع "تويتر" قال فيها: "غادر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم السيد لويس غارسيا، برفقة أعضاء الجهاز الفني مطار الملك خالد الدولي بالرياض باتجاه العاصمة الإسبانية مدريد وذلك بالتنسيق مع القنصلية الإسبانية بالرياض.

يشار أن محترف الفريق البرازيلي سيباستياو كان قد غادر المملكة أول أمس متوجهاً إلى مقر إقامته باليونان، في ظل توقف النشاط الرياضي الحالي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.


الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
بسبب توقف النشاط الرياضي.. الجهاز الفني لنادي الشباب يعود لإسبانيا
سبق

أعلن نادي الشباب مغادرة مدرب الفريق الكروي الإسباني لويس غارسيا والجهاز الفني المساعد له اليوم إلى إسبانيا بسبب توقف النشاط الرياضي في المملكة.


ونشر الحساب الرسمي للنادي تغريدة على موقع "تويتر" قال فيها: "غادر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم السيد لويس غارسيا، برفقة أعضاء الجهاز الفني مطار الملك خالد الدولي بالرياض باتجاه العاصمة الإسبانية مدريد وذلك بالتنسيق مع القنصلية الإسبانية بالرياض.

يشار أن محترف الفريق البرازيلي سيباستياو كان قد غادر المملكة أول أمس متوجهاً إلى مقر إقامته باليونان، في ظل توقف النشاط الرياضي الحالي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.


14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
10:40 PM

بسبب توقف النشاط الرياضي.. الجهاز الفني لنادي الشباب يعود لإسبانيا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
62

أعلن نادي الشباب مغادرة مدرب الفريق الكروي الإسباني لويس غارسيا والجهاز الفني المساعد له اليوم إلى إسبانيا بسبب توقف النشاط الرياضي في المملكة.


ونشر الحساب الرسمي للنادي تغريدة على موقع "تويتر" قال فيها: "غادر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم السيد لويس غارسيا، برفقة أعضاء الجهاز الفني مطار الملك خالد الدولي بالرياض باتجاه العاصمة الإسبانية مدريد وذلك بالتنسيق مع القنصلية الإسبانية بالرياض.

يشار أن محترف الفريق البرازيلي سيباستياو كان قد غادر المملكة أول أمس متوجهاً إلى مقر إقامته باليونان، في ظل توقف النشاط الرياضي الحالي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.


اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,221
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,504
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,065
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,267

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة