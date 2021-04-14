بسبب توقف النشاط الرياضي.. الجهاز الفني لنادي الشباب يعود لإسبانيا

أعلن نادي الشباب مغادرة مدرب الفريق الكروي الإسباني لويس غارسيا والجهاز الفني المساعد له اليوم إلى إسبانيا بسبب توقف النشاط الرياضي في المملكة.



ونشر الحساب الرسمي للنادي تغريدة على موقع "تويتر" قال فيها: "غادر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم السيد لويس غارسيا، برفقة أعضاء الجهاز الفني مطار الملك خالد الدولي بالرياض باتجاه العاصمة الإسبانية مدريد وذلك بالتنسيق مع القنصلية الإسبانية بالرياض.

يشار أن محترف الفريق البرازيلي سيباستياو كان قد غادر المملكة أول أمس متوجهاً إلى مقر إقامته باليونان، في ظل توقف النشاط الرياضي الحالي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.



