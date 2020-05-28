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الصين تسجل إصابتين جديدتين بكورونا.. بلا وفيات

خلال الساعات الــ24 الماضية

أعلنت الصين اليوم، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا خلال الساعات الــ24 الماضية.

وذكرت السلطات الصحية الصينية أن الحالتين هما لشخصين وافدين من الخارج، وتم تسجيل إحداهما في شنغهاي والأخرى في إقليم فوجيان.

ولم تسجل البلاد حالات وفاة جديدة نتيجة الإصابة بالفيروس.

وبشكل إجمالي سجلت الصين 82995 إصابة بالفيروس؛ بينما بلغ عدد الوفيات 4634 حالة.

الصين فيروس كورونا الجديد

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الصين تسجل إصابتين جديدتين بكورونا.. بلا وفيات
سبق

أعلنت الصين اليوم، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا خلال الساعات الــ24 الماضية.

وذكرت السلطات الصحية الصينية أن الحالتين هما لشخصين وافدين من الخارج، وتم تسجيل إحداهما في شنغهاي والأخرى في إقليم فوجيان.

ولم تسجل البلاد حالات وفاة جديدة نتيجة الإصابة بالفيروس.

وبشكل إجمالي سجلت الصين 82995 إصابة بالفيروس؛ بينما بلغ عدد الوفيات 4634 حالة.

28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441
08:19 AM

الصين تسجل إصابتين جديدتين بكورونا.. بلا وفيات

خلال الساعات الــ24 الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت الصين اليوم، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا خلال الساعات الــ24 الماضية.

وذكرت السلطات الصحية الصينية أن الحالتين هما لشخصين وافدين من الخارج، وتم تسجيل إحداهما في شنغهاي والأخرى في إقليم فوجيان.

ولم تسجل البلاد حالات وفاة جديدة نتيجة الإصابة بالفيروس.

وبشكل إجمالي سجلت الصين 82995 إصابة بالفيروس؛ بينما بلغ عدد الوفيات 4634 حالة.

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