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مشاريع وقفية لإنعاش مداخيل جامعة أم القرى الاقتصادية

مساعٍ في ورشة عمل لبحث الآلية شَهِدها "بافيل" و"بن حميد"

أكد مستشار رئيس جامعة أم القرى لشؤون الأوقاف الدكتور مشعل السلمي، أن الجامعة تسعى لإنشاء مشاريع وقفية لإنعاش مداخيلها الاقتصادية، ومواكبة نظام الجامعات الجديد بتنمية مواردها المالية من خلال برامج وقفية مدروسة من قِبَل مختصين، والاستخدام الأمثل للموارد البشرية والأكاديمية لتعزيز قطاعها الاستثماري.

جاء ذلك خلال ورشة شهدها رئيس الجامعة الدكتور عبدالله بافيل بفندق هيلتون بجدة؛ حول مشروع أوقاف الجامعة، وسبل تطويرها لتحقيق الانتعاش الاقتصادي، وبحث آلية تنويع المداخيل الوقفية، بحضور المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء إمام وخطيب المسجد الحرام الدكتور صالح بن حميد وعدد من منسوبي الجامعة ومنسوباتها.

هذا وقد نوقش في الورشة سبل تعميق الشراكة بين الأوقاف وبين المجتمع المحلي والعالمي، وخطوات تطوير المبادرات الوقفية، وآلية التنسيق لإقامة مشروعات مشتركة مع مختلف القطاعات؛ لإيجاد حلول تكاملية للمشكلات الشائعة في مجال الأوقاف، بالإضافة للاستثمار الأمثل للممتلكات وتسخيرها في زيادة موارد الجامعة.

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مشاريع وقفية لإنعاش مداخيل جامعة أم القرى الاقتصادية
سبق

أكد مستشار رئيس جامعة أم القرى لشؤون الأوقاف الدكتور مشعل السلمي، أن الجامعة تسعى لإنشاء مشاريع وقفية لإنعاش مداخيلها الاقتصادية، ومواكبة نظام الجامعات الجديد بتنمية مواردها المالية من خلال برامج وقفية مدروسة من قِبَل مختصين، والاستخدام الأمثل للموارد البشرية والأكاديمية لتعزيز قطاعها الاستثماري.

جاء ذلك خلال ورشة شهدها رئيس الجامعة الدكتور عبدالله بافيل بفندق هيلتون بجدة؛ حول مشروع أوقاف الجامعة، وسبل تطويرها لتحقيق الانتعاش الاقتصادي، وبحث آلية تنويع المداخيل الوقفية، بحضور المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء إمام وخطيب المسجد الحرام الدكتور صالح بن حميد وعدد من منسوبي الجامعة ومنسوباتها.

هذا وقد نوقش في الورشة سبل تعميق الشراكة بين الأوقاف وبين المجتمع المحلي والعالمي، وخطوات تطوير المبادرات الوقفية، وآلية التنسيق لإقامة مشروعات مشتركة مع مختلف القطاعات؛ لإيجاد حلول تكاملية للمشكلات الشائعة في مجال الأوقاف، بالإضافة للاستثمار الأمثل للممتلكات وتسخيرها في زيادة موارد الجامعة.

16 أكتوبر 2020 - 29 صفر 1442
02:45 PM
اخر تعديل
16 أكتوبر 2020 - 29 صفر 1442
03:43 PM

مشاريع وقفية لإنعاش مداخيل جامعة أم القرى الاقتصادية

مساعٍ في ورشة عمل لبحث الآلية شَهِدها "بافيل" و"بن حميد"

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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أكد مستشار رئيس جامعة أم القرى لشؤون الأوقاف الدكتور مشعل السلمي، أن الجامعة تسعى لإنشاء مشاريع وقفية لإنعاش مداخيلها الاقتصادية، ومواكبة نظام الجامعات الجديد بتنمية مواردها المالية من خلال برامج وقفية مدروسة من قِبَل مختصين، والاستخدام الأمثل للموارد البشرية والأكاديمية لتعزيز قطاعها الاستثماري.

جاء ذلك خلال ورشة شهدها رئيس الجامعة الدكتور عبدالله بافيل بفندق هيلتون بجدة؛ حول مشروع أوقاف الجامعة، وسبل تطويرها لتحقيق الانتعاش الاقتصادي، وبحث آلية تنويع المداخيل الوقفية، بحضور المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء إمام وخطيب المسجد الحرام الدكتور صالح بن حميد وعدد من منسوبي الجامعة ومنسوباتها.

هذا وقد نوقش في الورشة سبل تعميق الشراكة بين الأوقاف وبين المجتمع المحلي والعالمي، وخطوات تطوير المبادرات الوقفية، وآلية التنسيق لإقامة مشروعات مشتركة مع مختلف القطاعات؛ لإيجاد حلول تكاملية للمشكلات الشائعة في مجال الأوقاف، بالإضافة للاستثمار الأمثل للممتلكات وتسخيرها في زيادة موارد الجامعة.

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