النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

حصيلة إصابات "كورونا" في الأردن ترتفع إلى 1.231

تسجيل 7 حالات جديدة

سجل الأردن اليوم (الأربعاء)، 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1.231 إصابة.

وبيّن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، أن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ 3 أردنيين قادمين من الخارج، و3 سائقي شاحنات أردنيين قادمين عبر الحدود، وحالة محلية حدد مصدر إصابتها.

وأضاف أن وزارة الصحة سجلت 5 حالات شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1.177 حالة.

الرئيسية/ محطات

اعلان
حصيلة إصابات "كورونا" في الأردن ترتفع إلى 1.231
سبق

سجل الأردن اليوم (الأربعاء)، 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1.231 إصابة.

وبيّن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، أن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ 3 أردنيين قادمين من الخارج، و3 سائقي شاحنات أردنيين قادمين عبر الحدود، وحالة محلية حدد مصدر إصابتها.

وأضاف أن وزارة الصحة سجلت 5 حالات شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1.177 حالة.

05 أغسطس 2020 - 15 ذو الحجة 1441
09:26 PM

حصيلة إصابات "كورونا" في الأردن ترتفع إلى 1.231

تسجيل 7 حالات جديدة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - عمّان
0
155

سجل الأردن اليوم (الأربعاء)، 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1.231 إصابة.

وبيّن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، أن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ 3 أردنيين قادمين من الخارج، و3 سائقي شاحنات أردنيين قادمين عبر الحدود، وحالة محلية حدد مصدر إصابتها.

وأضاف أن وزارة الصحة سجلت 5 حالات شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1.177 حالة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,679
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,149
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,903
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,409

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة