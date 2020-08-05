حصيلة إصابات "كورونا" في الأردن ترتفع إلى 1.231
تسجيل 7 حالات جديدة
سجل الأردن اليوم (الأربعاء)، 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1.231 إصابة.
وبيّن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، أن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ 3 أردنيين قادمين من الخارج، و3 سائقي شاحنات أردنيين قادمين عبر الحدود، وحالة محلية حدد مصدر إصابتها.
وأضاف أن وزارة الصحة سجلت 5 حالات شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1.177 حالة.
حصيلة إصابات "كورونا" في الأردن ترتفع إلى 1.231
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-08-05
سجل الأردن اليوم (الأربعاء)، 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1.231 إصابة.
وبيّن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، أن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ 3 أردنيين قادمين من الخارج، و3 سائقي شاحنات أردنيين قادمين عبر الحدود، وحالة محلية حدد مصدر إصابتها.
وأضاف أن وزارة الصحة سجلت 5 حالات شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1.177 حالة.
05 أغسطس 2020 - 15 ذو الحجة 1441
09:26 PM
حصيلة إصابات "كورونا" في الأردن ترتفع إلى 1.231
تسجيل 7 حالات جديدة
سجل الأردن اليوم (الأربعاء)، 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1.231 إصابة.
وبيّن وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، أن حالات الإصابة الجديدة تعود لـ 3 أردنيين قادمين من الخارج، و3 سائقي شاحنات أردنيين قادمين عبر الحدود، وحالة محلية حدد مصدر إصابتها.
وأضاف أن وزارة الصحة سجلت 5 حالات شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1.177 حالة.