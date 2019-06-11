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شاهد.. نائب أمير جازان يتفقد ميناء فرسان ويطلع على الإجراءات الاحترازية

تفقد ميدانيًا المرحلتين المنجزتين من مشروع التطوير بـ 358 مليون ريال

قام الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم، بجولة تفقدية لميناء محافظة جزر فرسان، في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها لمختلف الجهات الحكومية والخدمية بالمنطقة.

ووقف نائب أمير المنطقة خلال الجولة على الخدمات المقدمة للمسافرين من ميناء فرسان والقادمين إليه من ميناء جازان، مطلعاً على الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها الهيئة العامة والنقل بمينائي جازان وفرسان وعبارات نقل الركاب للحد من انتشار فيروس كورونا.

واطلع نائب أمير جازان ميدانياً على المراحل المنجزة من مشروع تطوير ميناء فرسان الذي تم الانتهاء من تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية منه بقيمة إجمالية بلغت 358 مليون ريال.

وأعرب الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد عن سعادته بزيارة الميناء وما شاهده واستمع إليه خلال الزيارة، موجهاً بمضاعفة الجهود وبذل المزيد لتقديم كل ما يسهم في تطوير محافظة فرسان ويقدم أفضل الخدمات لأهالي وزوار المحافظة وكل ما يعود بالنفع والفائدة على الجميع إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

وحضر الجولة وكيل إمارة منطقة جازان للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي، ومحافظ فرسان حسن بن حسين الحازمي، ومدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة جازان المهندس مبارك بن ناصر المطوع، ومساعد مدير ميناء جازان منصور بن إبراهيم زكري.

نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. نائب أمير جازان يتفقد ميناء فرسان ويطلع على الإجراءات الاحترازية
سبق

قام الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم، بجولة تفقدية لميناء محافظة جزر فرسان، في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها لمختلف الجهات الحكومية والخدمية بالمنطقة.

ووقف نائب أمير المنطقة خلال الجولة على الخدمات المقدمة للمسافرين من ميناء فرسان والقادمين إليه من ميناء جازان، مطلعاً على الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها الهيئة العامة والنقل بمينائي جازان وفرسان وعبارات نقل الركاب للحد من انتشار فيروس كورونا.

واطلع نائب أمير جازان ميدانياً على المراحل المنجزة من مشروع تطوير ميناء فرسان الذي تم الانتهاء من تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية منه بقيمة إجمالية بلغت 358 مليون ريال.

وأعرب الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد عن سعادته بزيارة الميناء وما شاهده واستمع إليه خلال الزيارة، موجهاً بمضاعفة الجهود وبذل المزيد لتقديم كل ما يسهم في تطوير محافظة فرسان ويقدم أفضل الخدمات لأهالي وزوار المحافظة وكل ما يعود بالنفع والفائدة على الجميع إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

وحضر الجولة وكيل إمارة منطقة جازان للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي، ومحافظ فرسان حسن بن حسين الحازمي، ومدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة جازان المهندس مبارك بن ناصر المطوع، ومساعد مدير ميناء جازان منصور بن إبراهيم زكري.

11 يونيو 2020 - 19 شوّال 1441
04:04 PM

شاهد.. نائب أمير جازان يتفقد ميناء فرسان ويطلع على الإجراءات الاحترازية

تفقد ميدانيًا المرحلتين المنجزتين من مشروع التطوير بـ 358 مليون ريال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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قام الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم، بجولة تفقدية لميناء محافظة جزر فرسان، في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها لمختلف الجهات الحكومية والخدمية بالمنطقة.

ووقف نائب أمير المنطقة خلال الجولة على الخدمات المقدمة للمسافرين من ميناء فرسان والقادمين إليه من ميناء جازان، مطلعاً على الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها الهيئة العامة والنقل بمينائي جازان وفرسان وعبارات نقل الركاب للحد من انتشار فيروس كورونا.

واطلع نائب أمير جازان ميدانياً على المراحل المنجزة من مشروع تطوير ميناء فرسان الذي تم الانتهاء من تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية منه بقيمة إجمالية بلغت 358 مليون ريال.

وأعرب الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد عن سعادته بزيارة الميناء وما شاهده واستمع إليه خلال الزيارة، موجهاً بمضاعفة الجهود وبذل المزيد لتقديم كل ما يسهم في تطوير محافظة فرسان ويقدم أفضل الخدمات لأهالي وزوار المحافظة وكل ما يعود بالنفع والفائدة على الجميع إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

وحضر الجولة وكيل إمارة منطقة جازان للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي، ومحافظ فرسان حسن بن حسين الحازمي، ومدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة جازان المهندس مبارك بن ناصر المطوع، ومساعد مدير ميناء جازان منصور بن إبراهيم زكري.

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