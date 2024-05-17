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"بر جدة" تستعد لتسليم 15 ألف أسرة زكاة الفطر

عبر مشروع "أخرج زكاتك وأنت في بيتك"

بدأت جمعية البر بجدة حملتها عبر قنواتها الإلكترونية لاستقبال زكاة الفطر لتوزيعها على أكثر من 15 ألف أسرة محتاجة من الأسر المسجلة في قوائم الجمعية وذلك ضمن مشاريعها الموسمية.

وأفاد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية البر بجدة خلف بن هوصان العتيبي أن الأسر المستفيدة ستتأثر بسبب الحظر في الظروف الراهنة جراء جائحة كورونا، في حال كان الاعتماد على الطريقة التقليدية للزكاة، ولذلك بادرت الجمعية بطرح البدائل فوراً لضمان الوصول إلى المستفيدين ومنح المزكين فرصة إخراج الزكاة وتلبية احتياجات هذه الأسر.

وبيّن العتيبي أنه في ظل الظروف الحالية سيكون من الصعب على المزكي الوصول إلى المنافذ التقليدية لإخراج زكاة الفطر، وحرصاً من الجمعية على خدمة المزكين وفرت البدائل الإلكترونية وهي منصة البر الالكترونية، وتطبيق البر، وحسابات البر البنكية، وستصل الزكاة في موعدها الشرعي للأسر مستفيدة.

وذكر العتيبي أن الجمعية تستعد لتوزيع كسوة العيد على 1000 أسرة بجدة، كما أن 1200 يتيم سيحصلون على عيدياتهم عبر مشروع (عيدية يتيم) الموسمي والذي تنفذه الجمعية منذ ما يزيد عن 40 عاماً، داعياً الجميع إلى التعاون مع الجمعية لإدخال البهجة والفرح على المحتاجين والأيتام.

جمعية البر الخيرية

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"بر جدة" تستعد لتسليم 15 ألف أسرة زكاة الفطر
سبق

بدأت جمعية البر بجدة حملتها عبر قنواتها الإلكترونية لاستقبال زكاة الفطر لتوزيعها على أكثر من 15 ألف أسرة محتاجة من الأسر المسجلة في قوائم الجمعية وذلك ضمن مشاريعها الموسمية.

وأفاد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية البر بجدة خلف بن هوصان العتيبي أن الأسر المستفيدة ستتأثر بسبب الحظر في الظروف الراهنة جراء جائحة كورونا، في حال كان الاعتماد على الطريقة التقليدية للزكاة، ولذلك بادرت الجمعية بطرح البدائل فوراً لضمان الوصول إلى المستفيدين ومنح المزكين فرصة إخراج الزكاة وتلبية احتياجات هذه الأسر.

وبيّن العتيبي أنه في ظل الظروف الحالية سيكون من الصعب على المزكي الوصول إلى المنافذ التقليدية لإخراج زكاة الفطر، وحرصاً من الجمعية على خدمة المزكين وفرت البدائل الإلكترونية وهي منصة البر الالكترونية، وتطبيق البر، وحسابات البر البنكية، وستصل الزكاة في موعدها الشرعي للأسر مستفيدة.

وذكر العتيبي أن الجمعية تستعد لتوزيع كسوة العيد على 1000 أسرة بجدة، كما أن 1200 يتيم سيحصلون على عيدياتهم عبر مشروع (عيدية يتيم) الموسمي والذي تنفذه الجمعية منذ ما يزيد عن 40 عاماً، داعياً الجميع إلى التعاون مع الجمعية لإدخال البهجة والفرح على المحتاجين والأيتام.

17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441
06:26 PM

"بر جدة" تستعد لتسليم 15 ألف أسرة زكاة الفطر

عبر مشروع "أخرج زكاتك وأنت في بيتك"

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عبدالعزيز السلمي - جدة
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بدأت جمعية البر بجدة حملتها عبر قنواتها الإلكترونية لاستقبال زكاة الفطر لتوزيعها على أكثر من 15 ألف أسرة محتاجة من الأسر المسجلة في قوائم الجمعية وذلك ضمن مشاريعها الموسمية.

وأفاد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية البر بجدة خلف بن هوصان العتيبي أن الأسر المستفيدة ستتأثر بسبب الحظر في الظروف الراهنة جراء جائحة كورونا، في حال كان الاعتماد على الطريقة التقليدية للزكاة، ولذلك بادرت الجمعية بطرح البدائل فوراً لضمان الوصول إلى المستفيدين ومنح المزكين فرصة إخراج الزكاة وتلبية احتياجات هذه الأسر.

وبيّن العتيبي أنه في ظل الظروف الحالية سيكون من الصعب على المزكي الوصول إلى المنافذ التقليدية لإخراج زكاة الفطر، وحرصاً من الجمعية على خدمة المزكين وفرت البدائل الإلكترونية وهي منصة البر الالكترونية، وتطبيق البر، وحسابات البر البنكية، وستصل الزكاة في موعدها الشرعي للأسر مستفيدة.

وذكر العتيبي أن الجمعية تستعد لتوزيع كسوة العيد على 1000 أسرة بجدة، كما أن 1200 يتيم سيحصلون على عيدياتهم عبر مشروع (عيدية يتيم) الموسمي والذي تنفذه الجمعية منذ ما يزيد عن 40 عاماً، داعياً الجميع إلى التعاون مع الجمعية لإدخال البهجة والفرح على المحتاجين والأيتام.

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