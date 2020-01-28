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"النقد" تطلق برنامجاً تدريبياً لتطوير الكفاءات الاستثمارية

لتوظيف كلا الجنسين من المواطنين وتنمية القدرات لديهم

أطلقت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، برنامجاً لتطوير الكفاءات الاستثمارية يهدف إلى توظيف كلا الجنسين من المواطنين، وتنمية القدرات الاستثمارية لهم.

ويتضمن البرنامج التدريب العلمي والتطبيقي المكثّف في مجالات استثمارية متعددة، منها: تطوير الخبرات في الأسواق العالمية، وإدارة الاستثمارات والقدرات القيادية، والتواصل الفعال، والتفكير الاستراتيجي.

وأوضحت مؤسسة النقد، أن البرنامج تم تصميمه بالتعاون مع كليّة "وارتون" في جامعة بنسلفانيا الأمريكية الرائدة في مجال إدارة الأعمال، ومع نخبة من البنوك ومؤسسات إدارة الأصول العالمية لتقديم تجربة متكاملة من الدورات التعليمية المتقدمة والخبرات العملية اللازمة للكفاءات الواعدة في مجال الاستثمار.

وأشارت إلى أن التقديم للالتحاق ببرنامج تطوير الكفاءات الاستثمارية، الذي بدأ اليوم ويستمر حتى 20 فبراير 2020، عبر الرابط: https://careers.sama.gov.sa/ar/saudi-arabia/jobs/ برنامج-تطوير-الكفاءات-الاستثمارية-4145468/ .

وذكرت المؤسسة أن برنامج تطوير الكفاءات الاستثمارية يشمل دورة فنية متقدمة مع كلية "وارتون"، وبرنامجاً تدريبياً على رأس العمل مع بنوك وشركات استثمارية عالمية لتطوير القدرات المهنية والمهارات الشخصية، وكذلك برنامج تدوير وظيفي في مؤسسة النقد العربي السعودي يشمل أعمال الاستثمار بإشراف خبراء في مجالات استثمارية متخصصة، والعمل في أحد المجالات الاستثمارية المتخصصة والإسهام في أعمال الاستثمار في مؤسسة النقد، إلى جانب برامج تدريبية متعددة لصقل المهارات الفنية في مجالات استثمارية متخصصة مع بنوك وشركات استثمار عالمية، علماً أن المتدربين سيمنحون مزايا مالية وغير مالية.

مؤسسة النقد السعودي ساما

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"النقد" تطلق برنامجاً تدريبياً لتطوير الكفاءات الاستثمارية
سبق

أطلقت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، برنامجاً لتطوير الكفاءات الاستثمارية يهدف إلى توظيف كلا الجنسين من المواطنين، وتنمية القدرات الاستثمارية لهم.

ويتضمن البرنامج التدريب العلمي والتطبيقي المكثّف في مجالات استثمارية متعددة، منها: تطوير الخبرات في الأسواق العالمية، وإدارة الاستثمارات والقدرات القيادية، والتواصل الفعال، والتفكير الاستراتيجي.

وأوضحت مؤسسة النقد، أن البرنامج تم تصميمه بالتعاون مع كليّة "وارتون" في جامعة بنسلفانيا الأمريكية الرائدة في مجال إدارة الأعمال، ومع نخبة من البنوك ومؤسسات إدارة الأصول العالمية لتقديم تجربة متكاملة من الدورات التعليمية المتقدمة والخبرات العملية اللازمة للكفاءات الواعدة في مجال الاستثمار.

وأشارت إلى أن التقديم للالتحاق ببرنامج تطوير الكفاءات الاستثمارية، الذي بدأ اليوم ويستمر حتى 20 فبراير 2020، عبر الرابط: https://careers.sama.gov.sa/ar/saudi-arabia/jobs/ برنامج-تطوير-الكفاءات-الاستثمارية-4145468/ .

وذكرت المؤسسة أن برنامج تطوير الكفاءات الاستثمارية يشمل دورة فنية متقدمة مع كلية "وارتون"، وبرنامجاً تدريبياً على رأس العمل مع بنوك وشركات استثمارية عالمية لتطوير القدرات المهنية والمهارات الشخصية، وكذلك برنامج تدوير وظيفي في مؤسسة النقد العربي السعودي يشمل أعمال الاستثمار بإشراف خبراء في مجالات استثمارية متخصصة، والعمل في أحد المجالات الاستثمارية المتخصصة والإسهام في أعمال الاستثمار في مؤسسة النقد، إلى جانب برامج تدريبية متعددة لصقل المهارات الفنية في مجالات استثمارية متخصصة مع بنوك وشركات استثمار عالمية، علماً أن المتدربين سيمنحون مزايا مالية وغير مالية.

28 يناير 2020 - 3 جمادى الآخر 1441
01:44 PM

"النقد" تطلق برنامجاً تدريبياً لتطوير الكفاءات الاستثمارية

لتوظيف كلا الجنسين من المواطنين وتنمية القدرات لديهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلقت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، برنامجاً لتطوير الكفاءات الاستثمارية يهدف إلى توظيف كلا الجنسين من المواطنين، وتنمية القدرات الاستثمارية لهم.

ويتضمن البرنامج التدريب العلمي والتطبيقي المكثّف في مجالات استثمارية متعددة، منها: تطوير الخبرات في الأسواق العالمية، وإدارة الاستثمارات والقدرات القيادية، والتواصل الفعال، والتفكير الاستراتيجي.

وأوضحت مؤسسة النقد، أن البرنامج تم تصميمه بالتعاون مع كليّة "وارتون" في جامعة بنسلفانيا الأمريكية الرائدة في مجال إدارة الأعمال، ومع نخبة من البنوك ومؤسسات إدارة الأصول العالمية لتقديم تجربة متكاملة من الدورات التعليمية المتقدمة والخبرات العملية اللازمة للكفاءات الواعدة في مجال الاستثمار.

وأشارت إلى أن التقديم للالتحاق ببرنامج تطوير الكفاءات الاستثمارية، الذي بدأ اليوم ويستمر حتى 20 فبراير 2020، عبر الرابط: https://careers.sama.gov.sa/ar/saudi-arabia/jobs/ برنامج-تطوير-الكفاءات-الاستثمارية-4145468/ .

وذكرت المؤسسة أن برنامج تطوير الكفاءات الاستثمارية يشمل دورة فنية متقدمة مع كلية "وارتون"، وبرنامجاً تدريبياً على رأس العمل مع بنوك وشركات استثمارية عالمية لتطوير القدرات المهنية والمهارات الشخصية، وكذلك برنامج تدوير وظيفي في مؤسسة النقد العربي السعودي يشمل أعمال الاستثمار بإشراف خبراء في مجالات استثمارية متخصصة، والعمل في أحد المجالات الاستثمارية المتخصصة والإسهام في أعمال الاستثمار في مؤسسة النقد، إلى جانب برامج تدريبية متعددة لصقل المهارات الفنية في مجالات استثمارية متخصصة مع بنوك وشركات استثمار عالمية، علماً أن المتدربين سيمنحون مزايا مالية وغير مالية.

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