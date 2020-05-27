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بعد صمودها ٨٦ يوماً.. "رنية" تسجل أول إصابة بفيروس "كورونا"

بعد صمود دام ٨٦ يوماً، سجّلت محافظة رنية التابعة لمنطقة مكة المكرمة، أول إصابة بفيروس كورونا، بعد إعلان وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، الحالات الجديدة، وذلك مُنذُ بداية ظهور أول حالة إصابة بجائحة فيروس كورونا في السعودية في 2 مارس 2020.

وعلى الرغم من كون المحافظات المجاورة كانت قد سجّلت العديد من الحالات المصابة منذ فترة، إلا أن "رنية" كانت صامدة الفترة الماضية؛ نظير تطبيق المواطنين والمقيمين لتعليمات الوقاية الصحية والاحترازية مُنذ بداية الأزمة.

وكانت محافظة رنية قد شهدت تطبيق قرار منع التجوّل منذ بداية إقراره في أنحاء المملكة كافة؛ حفاظاً على سلامة سكانها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد صمودها ٨٦ يوماً.. "رنية" تسجل أول إصابة بفيروس "كورونا"
سبق

بعد صمود دام ٨٦ يوماً، سجّلت محافظة رنية التابعة لمنطقة مكة المكرمة، أول إصابة بفيروس كورونا، بعد إعلان وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، الحالات الجديدة، وذلك مُنذُ بداية ظهور أول حالة إصابة بجائحة فيروس كورونا في السعودية في 2 مارس 2020.

وعلى الرغم من كون المحافظات المجاورة كانت قد سجّلت العديد من الحالات المصابة منذ فترة، إلا أن "رنية" كانت صامدة الفترة الماضية؛ نظير تطبيق المواطنين والمقيمين لتعليمات الوقاية الصحية والاحترازية مُنذ بداية الأزمة.

وكانت محافظة رنية قد شهدت تطبيق قرار منع التجوّل منذ بداية إقراره في أنحاء المملكة كافة؛ حفاظاً على سلامة سكانها.

27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441
09:48 PM

بعد صمودها ٨٦ يوماً.. "رنية" تسجل أول إصابة بفيروس "كورونا"

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عمر السبيعي - رنية
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بعد صمود دام ٨٦ يوماً، سجّلت محافظة رنية التابعة لمنطقة مكة المكرمة، أول إصابة بفيروس كورونا، بعد إعلان وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، الحالات الجديدة، وذلك مُنذُ بداية ظهور أول حالة إصابة بجائحة فيروس كورونا في السعودية في 2 مارس 2020.

وعلى الرغم من كون المحافظات المجاورة كانت قد سجّلت العديد من الحالات المصابة منذ فترة، إلا أن "رنية" كانت صامدة الفترة الماضية؛ نظير تطبيق المواطنين والمقيمين لتعليمات الوقاية الصحية والاحترازية مُنذ بداية الأزمة.

وكانت محافظة رنية قد شهدت تطبيق قرار منع التجوّل منذ بداية إقراره في أنحاء المملكة كافة؛ حفاظاً على سلامة سكانها.

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