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"الصحة": تسجيل 386 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 283 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الإخبارية" تتساءل: هل  سنعود إلى قرار #منع_التجول‬ في الأيام المقبلة؟ استشاري يجيب

بعد رصد إهمال المقيمين والعمالة للإجراءات الاحترازية

فيما رصدت قناة "الإخبارية" إهمال المقيمين والعمالة للإجراءات الاحترازية في حي "منفوحة" بالعاصمة الرياض؛ كشف استشاري الأمراض المعدية الدكتور سميح غزال عن توقعه بحصول ثبات في تسجيل أعداد الحالات المصابة بفيروس كورونا خلال الأسبوعين المقبلين، مشيرًا بأن الارتفاع الحاصل الآن يتبعه ثبات، ثم نزول، معربًا عن تفاؤله بالتزام الجميع لتجاوز الأزمة خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

ورد على سؤال قناة "الإخبارية": هل من المتوقع تسجيل زيادة في أعداد الحالات وبالتالي سنعود إلى قرار #منع_التجول‬ في الأيام المقبلة؟ قائلاً: "عطفًا على تجربتنا العام الماضي مع مواجهة الوباء، أعتقد أننا كدولة ونظام صحي ومجتمع، قادرون على إيقاف التفشي في أسرع وقت ممكن، وأعتقد أنه سيكون خلال أسبوعين إلى ثلاث أسابيع".

وأضاف: "إن لم نتخذ إجراءات صارمة اليوم فلن نستطيع إيقاف التفشي، وما أراه اليوم أن الكل مجند نفسه وعلاقاته في الوصول إلى الالتزام الكامل، ولن نحتاج بإذن الله إلى اتخاذ إجراء حجر ومنع تجول كامل!".

من جهته، وصف مراسل القناة من مكان وجوده وسط مدينة الرياض في سوق منفوحة القديم من شوارع بيع الخضار المشاهد بالعشوائية المقلقة والتجمعات التي لا تتقيد بالإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها مؤخرًا، ومنها لبس الكمامات بشكل خاطئ!

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الإخبارية" تتساءل: هل  سنعود إلى قرار #منع_التجول‬ في الأيام المقبلة؟ استشاري يجيب
سبق

فيما رصدت قناة "الإخبارية" إهمال المقيمين والعمالة للإجراءات الاحترازية في حي "منفوحة" بالعاصمة الرياض؛ كشف استشاري الأمراض المعدية الدكتور سميح غزال عن توقعه بحصول ثبات في تسجيل أعداد الحالات المصابة بفيروس كورونا خلال الأسبوعين المقبلين، مشيرًا بأن الارتفاع الحاصل الآن يتبعه ثبات، ثم نزول، معربًا عن تفاؤله بالتزام الجميع لتجاوز الأزمة خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

ورد على سؤال قناة "الإخبارية": هل من المتوقع تسجيل زيادة في أعداد الحالات وبالتالي سنعود إلى قرار #منع_التجول‬ في الأيام المقبلة؟ قائلاً: "عطفًا على تجربتنا العام الماضي مع مواجهة الوباء، أعتقد أننا كدولة ونظام صحي ومجتمع، قادرون على إيقاف التفشي في أسرع وقت ممكن، وأعتقد أنه سيكون خلال أسبوعين إلى ثلاث أسابيع".

وأضاف: "إن لم نتخذ إجراءات صارمة اليوم فلن نستطيع إيقاف التفشي، وما أراه اليوم أن الكل مجند نفسه وعلاقاته في الوصول إلى الالتزام الكامل، ولن نحتاج بإذن الله إلى اتخاذ إجراء حجر ومنع تجول كامل!".

من جهته، وصف مراسل القناة من مكان وجوده وسط مدينة الرياض في سوق منفوحة القديم من شوارع بيع الخضار المشاهد بالعشوائية المقلقة والتجمعات التي لا تتقيد بالإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها مؤخرًا، ومنها لبس الكمامات بشكل خاطئ!

06 فبراير 2021 - 24 جمادى الآخر 1442
07:36 PM

"الإخبارية" تتساءل: هل  سنعود إلى قرار #منع_التجول‬ في الأيام المقبلة؟ استشاري يجيب

بعد رصد إهمال المقيمين والعمالة للإجراءات الاحترازية

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عبدالحكيم شار - الرياض
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فيما رصدت قناة "الإخبارية" إهمال المقيمين والعمالة للإجراءات الاحترازية في حي "منفوحة" بالعاصمة الرياض؛ كشف استشاري الأمراض المعدية الدكتور سميح غزال عن توقعه بحصول ثبات في تسجيل أعداد الحالات المصابة بفيروس كورونا خلال الأسبوعين المقبلين، مشيرًا بأن الارتفاع الحاصل الآن يتبعه ثبات، ثم نزول، معربًا عن تفاؤله بالتزام الجميع لتجاوز الأزمة خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

ورد على سؤال قناة "الإخبارية": هل من المتوقع تسجيل زيادة في أعداد الحالات وبالتالي سنعود إلى قرار #منع_التجول‬ في الأيام المقبلة؟ قائلاً: "عطفًا على تجربتنا العام الماضي مع مواجهة الوباء، أعتقد أننا كدولة ونظام صحي ومجتمع، قادرون على إيقاف التفشي في أسرع وقت ممكن، وأعتقد أنه سيكون خلال أسبوعين إلى ثلاث أسابيع".

وأضاف: "إن لم نتخذ إجراءات صارمة اليوم فلن نستطيع إيقاف التفشي، وما أراه اليوم أن الكل مجند نفسه وعلاقاته في الوصول إلى الالتزام الكامل، ولن نحتاج بإذن الله إلى اتخاذ إجراء حجر ومنع تجول كامل!".

من جهته، وصف مراسل القناة من مكان وجوده وسط مدينة الرياض في سوق منفوحة القديم من شوارع بيع الخضار المشاهد بالعشوائية المقلقة والتجمعات التي لا تتقيد بالإجراءات الاحترازية التي أعلنت عنها مؤخرًا، ومنها لبس الكمامات بشكل خاطئ!

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