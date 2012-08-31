جامعة حائل تحدد 30 دقيقة بين المحاضرات النظرية والعملية

"الشمري" يشيد بنظام إدارة التعلم الإلكتروني "البلاك بورد"

حددت جامعة حائل، 30 دقيقة بين كل محاضرة نظرية وعملية لمحاضراتها التي تقدمها كلياتها المختلفة.

وقال وكيل جامعة حائل للشؤون الأكاديمية، الدكتور زيد بن مهلهل الشمري، إنه تم إبلاغ أعضاء هيئة التدريس بأن تكون المحاضرات الأسبوع الجاري عن بُعد، مع الحرص على تعريف الطلبة بالجوانب المرتبطة بالإجراءات الاحترازية التي تنفذها الجامعة لسلامة الطلبة.

وأضاف: "عملنا خلال الفترة الماضية وبتوجيه من رئيس الجامعة الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم على جاهزية مباني الكليات والقاعات الدراسية؛ لتكون وفقًا للبرتوكولات الوقائية، والحرص على التباعد داخلها للطلبة الذين لديهم محاضرات عملية، كما أن الوقت بين المحاضرات النظرية والعملية كافٍ لحضور الطالب للجامعة، بحيث تبدأ بنصف الساعة وليس على رأس الساعة، أي هناك 30 دقيقة بين كل محاضرة نظرية وعملية".

وأشاد "الشمري" بالتجربة المتميزة لجامعة حائل من خلال نظام إدارة التعلم الإلكتروني "البلاك بورد"، في الفصل الدراسي الثاني -بعد صدور قرار تعليق الحضور للجامعات- وتفعيل التعليم عن بُعد؛ لما للجامعة من استعداد وتهيئة للبنية التقنية المتكاملة، مع وجود خلفية معرفية لدى أعضاء هيئة التدريس والطلبة.

وأكد أن الجامعة حريصة في تقييم الطلبة على تحقيق قدر من العدالة والموضوعية وتكافؤ الفرص بين جميع طلبة الجامعة، لذا ستقدم جميع الاختبارات الفصلية والنهائية حضوريًا، ويراعى في ذلك تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة أبنائنا الطلبة وأعضاء هيئة التدريس.