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"الفضلي" يوجّه بنقل المحطات المناخية بوكالة المياه إلى "الأرصاد"

تعمل بالطاقة الشمسية وتقيس الحرارة والرطوبة النسبية وكمية المطر

وجّه وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي؛ بسرعة الاستفادة من المحطات الأتوماتيكية بوكالة شؤون المياه بالوزارة وضمّها فوراً إلى منظومة شبكة الرصد الخاصة بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وفي ضوء التوجيه عقد فريق من المختصين من قطاع الأرصاد بالهيئة والمختصين من وكالة شؤون المياه بالوزارة اجتماعات عدة لوضع الخطة التفصيلية وفق جدول زمني محدد لنقل المحطات المناخية الأتوماتيكية من الوكالة إلى الهيئة.

ويبلغ عدد المحطات التي من المقرر ضمّها إلى منظومة شبكة الرصد الخاصة بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة (85) محطة مناخية، تعمل على قياس درجة الحرارة والرطوبة النسبية وسرعة الاتجاه والضغط الجوي ومقياس كمية المطر والتبخر وغيرها، حيث تعد مصدراً لبيانات المناخ، وتعمل بالطاقة الشمسية.

ووفقا للتوصيات المقررة، فإن عملية تسلُّم المحطات المناخية الأتوماتيكية من جهة الاختصاص بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بعد إتمام عملية المسح الميداني والقيام بأعمال الصيانة وتشغيلها وربطها إلكترونياً وذلك بعد إعداد التقارير اللازمة، على أن يكون النقل وفق الإجراءات، وبمشاركة فريق من الهيئة مع المختصين بوكالة الوزارة لشؤون المياه في المسح الميداني ووفق جدول زمني متفق عليه وإجراء أي تحسينات أو تطوير الأعمال بما يتوافق مع الأنظمة والاشتراطات الفنية للوزارة، كما يمكن الاستفادة من البيانات المسجلة للهيئة ووكالة شؤون المياه بالوزارة أثناء المسح الميداني والربط وبعد إتمام عملية النقل.

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"الفضلي" يوجّه بنقل المحطات المناخية بوكالة المياه إلى "الأرصاد"
سبق

وجّه وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي؛ بسرعة الاستفادة من المحطات الأتوماتيكية بوكالة شؤون المياه بالوزارة وضمّها فوراً إلى منظومة شبكة الرصد الخاصة بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وفي ضوء التوجيه عقد فريق من المختصين من قطاع الأرصاد بالهيئة والمختصين من وكالة شؤون المياه بالوزارة اجتماعات عدة لوضع الخطة التفصيلية وفق جدول زمني محدد لنقل المحطات المناخية الأتوماتيكية من الوكالة إلى الهيئة.

ويبلغ عدد المحطات التي من المقرر ضمّها إلى منظومة شبكة الرصد الخاصة بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة (85) محطة مناخية، تعمل على قياس درجة الحرارة والرطوبة النسبية وسرعة الاتجاه والضغط الجوي ومقياس كمية المطر والتبخر وغيرها، حيث تعد مصدراً لبيانات المناخ، وتعمل بالطاقة الشمسية.

ووفقا للتوصيات المقررة، فإن عملية تسلُّم المحطات المناخية الأتوماتيكية من جهة الاختصاص بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بعد إتمام عملية المسح الميداني والقيام بأعمال الصيانة وتشغيلها وربطها إلكترونياً وذلك بعد إعداد التقارير اللازمة، على أن يكون النقل وفق الإجراءات، وبمشاركة فريق من الهيئة مع المختصين بوكالة الوزارة لشؤون المياه في المسح الميداني ووفق جدول زمني متفق عليه وإجراء أي تحسينات أو تطوير الأعمال بما يتوافق مع الأنظمة والاشتراطات الفنية للوزارة، كما يمكن الاستفادة من البيانات المسجلة للهيئة ووكالة شؤون المياه بالوزارة أثناء المسح الميداني والربط وبعد إتمام عملية النقل.

02 مايو 2018 - 16 شعبان 1439
10:21 AM

"الفضلي" يوجّه بنقل المحطات المناخية بوكالة المياه إلى "الأرصاد"

تعمل بالطاقة الشمسية وتقيس الحرارة والرطوبة النسبية وكمية المطر

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عبدالله الراجحي - جدة
0
2,679

وجّه وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي؛ بسرعة الاستفادة من المحطات الأتوماتيكية بوكالة شؤون المياه بالوزارة وضمّها فوراً إلى منظومة شبكة الرصد الخاصة بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وفي ضوء التوجيه عقد فريق من المختصين من قطاع الأرصاد بالهيئة والمختصين من وكالة شؤون المياه بالوزارة اجتماعات عدة لوضع الخطة التفصيلية وفق جدول زمني محدد لنقل المحطات المناخية الأتوماتيكية من الوكالة إلى الهيئة.

ويبلغ عدد المحطات التي من المقرر ضمّها إلى منظومة شبكة الرصد الخاصة بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة (85) محطة مناخية، تعمل على قياس درجة الحرارة والرطوبة النسبية وسرعة الاتجاه والضغط الجوي ومقياس كمية المطر والتبخر وغيرها، حيث تعد مصدراً لبيانات المناخ، وتعمل بالطاقة الشمسية.

ووفقا للتوصيات المقررة، فإن عملية تسلُّم المحطات المناخية الأتوماتيكية من جهة الاختصاص بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بعد إتمام عملية المسح الميداني والقيام بأعمال الصيانة وتشغيلها وربطها إلكترونياً وذلك بعد إعداد التقارير اللازمة، على أن يكون النقل وفق الإجراءات، وبمشاركة فريق من الهيئة مع المختصين بوكالة الوزارة لشؤون المياه في المسح الميداني ووفق جدول زمني متفق عليه وإجراء أي تحسينات أو تطوير الأعمال بما يتوافق مع الأنظمة والاشتراطات الفنية للوزارة، كما يمكن الاستفادة من البيانات المسجلة للهيئة ووكالة شؤون المياه بالوزارة أثناء المسح الميداني والربط وبعد إتمام عملية النقل.

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