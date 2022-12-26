أمير الباحة يكرّم "أصيل الغامدي" ويؤكد ثقته بقدرات الشباب في خدمة مجتمعهم

أهدى 1600 شتلة "جاكراندا" لأمانة المنطقة

كرم الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بمكتبه بديوان الإمارة اليوم، الشاب أصيل بن صالح الغامدي، الذي قدم مبادرة تقديم 1600 شتلة "جاكراندا"، وأهداها لأمانة منطقة الباحة؛ لزراعتها في شوارع منطقة الباحة، وذلك ضمن مبادرة الباحة الخضراء.

وأشاد أمير المنطقة بهذه المبادرة الفردية التي تأتي تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 من خلال مبادرة سمو ولي العهد "السعودية الخضراء".

كما وجّه جميع الجهات ذات العلاقة بضرورة دعم جميع المبادرات الزراعية والسياحية، مع ثقته بقدرات شباب وشابات المنطقة في خدمة مجتمعهم.