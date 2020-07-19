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المسند يبشر بالهطولات: حالة صيفية مفعمة بالأمطار.. والبداية اليوم

قال: متوسطة على أجزاء من مناطق عدة قد تستمر بضعة أيام

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أن تبدأ اليوم الأحد حالة مطرية صيفية مفعمة بالأمطار.

وقال عبر حسابه في تويتر: تبدأ اليوم الأحد حالة مطرية صيفية مفعمة بالأمطار، متوقع أن تؤثر في المرتفعات الجنوبية الغربية والجنوبية من #السعودية، قد تستمر بضعة أيام.

وتابع: اليوم #الأحد متوقع أن تهطل أمطار متوسطة على أجزاءٍ من مناطق #عسير و#جازان و#نجران، وربما تمتد حتى #الباحة.. هذا والله أعلم.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- رياحاً نشطة على طول طريق الساحل الممتد من جدة الى جازان ومناطق (مكة المكرّمة، الرياض، القصيم، حائل، الشرقية، نجران، المدينة المنوّرة)، وسماءً غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المسند يبشر بالهطولات: حالة صيفية مفعمة بالأمطار.. والبداية اليوم
سبق

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أن تبدأ اليوم الأحد حالة مطرية صيفية مفعمة بالأمطار.

وقال عبر حسابه في تويتر: تبدأ اليوم الأحد حالة مطرية صيفية مفعمة بالأمطار، متوقع أن تؤثر في المرتفعات الجنوبية الغربية والجنوبية من #السعودية، قد تستمر بضعة أيام.

وتابع: اليوم #الأحد متوقع أن تهطل أمطار متوسطة على أجزاءٍ من مناطق #عسير و#جازان و#نجران، وربما تمتد حتى #الباحة.. هذا والله أعلم.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- رياحاً نشطة على طول طريق الساحل الممتد من جدة الى جازان ومناطق (مكة المكرّمة، الرياض، القصيم، حائل، الشرقية، نجران، المدينة المنوّرة)، وسماءً غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير.

19 يوليو 2020 - 28 ذو القعدة 1441
09:44 AM

المسند يبشر بالهطولات: حالة صيفية مفعمة بالأمطار.. والبداية اليوم

قال: متوسطة على أجزاء من مناطق عدة قد تستمر بضعة أيام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، أن تبدأ اليوم الأحد حالة مطرية صيفية مفعمة بالأمطار.

وقال عبر حسابه في تويتر: تبدأ اليوم الأحد حالة مطرية صيفية مفعمة بالأمطار، متوقع أن تؤثر في المرتفعات الجنوبية الغربية والجنوبية من #السعودية، قد تستمر بضعة أيام.

وتابع: اليوم #الأحد متوقع أن تهطل أمطار متوسطة على أجزاءٍ من مناطق #عسير و#جازان و#نجران، وربما تمتد حتى #الباحة.. هذا والله أعلم.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- رياحاً نشطة على طول طريق الساحل الممتد من جدة الى جازان ومناطق (مكة المكرّمة، الرياض، القصيم، حائل، الشرقية، نجران، المدينة المنوّرة)، وسماءً غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير.

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