سفير الفلبين يكرم ممرضي وممرضات مستشفى "رعاية الرياض"

كرّم عدنان ف.ألونتو، سفير جمهورية الفلبين، أمس الاثنين ممرضي وممرضات مستشفى رعاية الرياض؛ لدورهم العظيم في التصدي لجائحة كوفيد-19، وذلك بحضور المدير العام لمستشفى رعاية الرياض، الدكتور بدر العتيبي، والطاقم الطبي، مشيدًا بتفانيهم في عملهم، وتعاملهم الإنساني مع المرضى المصابين؛ ما خفف من عبء معاناتهم.

وأوضح السفير الفلبيني أن مهنة التمريض تُعتبر من أسمى المهن وأقدمها، مؤكدًا أن الممرضين هم أبطال الصف الأمامي للتصدي للجائحة، فمن مهامهم تخفيف الألم عن المصابين، والتقليل من معاناتهم؛ لهذا وصفوا الممرضين بأنهم ملائكة رحمة بثوبهم الأبيض، وابتسامتهم اللطيفة؛ فهم يعملون بكل عطاء وحب، وبلا تذمر.

وأشار السفير الفلبيني إلى أن الفلبينيين شعب معطاء ومخلص في عمله، وهم فعلاً من أبطال التمريض.

وتم التكريم بحضور كل من الدكتور بدر العتيبي المدير العام لمستشفى رعاية الرياض والطاقم الطبي.