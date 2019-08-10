النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جراحة تثبيت فقرات ناجحة لمسنّة باكستانية سقطت بالحرم المكي

تمكنت من الالتحاق بالقافلة الطبية وإتمام نسك حجها

نجحت الصحة ممثلة في فريق قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى النور التخصصي، في إجراء عملية جراحية لحاجة باكستانية في العقد السابع من عمرها، تعاني من انزلاق في الفقرات بسبب سقوطها في الحرم أثناء الطواف؛ ما تسبب لها بعدم قدرتها على الحركة.

وكانت الحاجة الباكستانية "خالدة افتخار، تبلغ من العمر ثلاثة وستين عاماً، قد قدمت لأداء فريضة الحج هذا العام، وأثناء قيامها بالطواف في الحرم المكي تعثرت المسنة وتعرضت للسقوط؛ ما استدعى نقلها لمستشفى النور التخصصي، الذي قرر إجراء عملية جراحية لها فور وصولها لتثبيت الفقرات لديها، ولتتمكن من الالتحاق بالقافلة الطبية وإتمام نسك حجها.

يشار إلى أن "الصحة" تضع حالات المرضى الحجاج ضمن أولوياتها في تقديم الخدمة لهم وتسريع إجراءات العمليات الجراحية الضرورية لهم، وإلحاقهم بالقوافل الطبية التي تقوم بتصعيد العديد من الحجاج المنومين بمستشفياتها، لتمكينهم من استكمال حجهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
جراحة تثبيت فقرات ناجحة لمسنّة باكستانية سقطت بالحرم المكي
سبق

نجحت الصحة ممثلة في فريق قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى النور التخصصي، في إجراء عملية جراحية لحاجة باكستانية في العقد السابع من عمرها، تعاني من انزلاق في الفقرات بسبب سقوطها في الحرم أثناء الطواف؛ ما تسبب لها بعدم قدرتها على الحركة.

وكانت الحاجة الباكستانية "خالدة افتخار، تبلغ من العمر ثلاثة وستين عاماً، قد قدمت لأداء فريضة الحج هذا العام، وأثناء قيامها بالطواف في الحرم المكي تعثرت المسنة وتعرضت للسقوط؛ ما استدعى نقلها لمستشفى النور التخصصي، الذي قرر إجراء عملية جراحية لها فور وصولها لتثبيت الفقرات لديها، ولتتمكن من الالتحاق بالقافلة الطبية وإتمام نسك حجها.

يشار إلى أن "الصحة" تضع حالات المرضى الحجاج ضمن أولوياتها في تقديم الخدمة لهم وتسريع إجراءات العمليات الجراحية الضرورية لهم، وإلحاقهم بالقوافل الطبية التي تقوم بتصعيد العديد من الحجاج المنومين بمستشفياتها، لتمكينهم من استكمال حجهم.

10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440
04:15 PM

جراحة تثبيت فقرات ناجحة لمسنّة باكستانية سقطت بالحرم المكي

تمكنت من الالتحاق بالقافلة الطبية وإتمام نسك حجها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
1
2,565

نجحت الصحة ممثلة في فريق قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى النور التخصصي، في إجراء عملية جراحية لحاجة باكستانية في العقد السابع من عمرها، تعاني من انزلاق في الفقرات بسبب سقوطها في الحرم أثناء الطواف؛ ما تسبب لها بعدم قدرتها على الحركة.

وكانت الحاجة الباكستانية "خالدة افتخار، تبلغ من العمر ثلاثة وستين عاماً، قد قدمت لأداء فريضة الحج هذا العام، وأثناء قيامها بالطواف في الحرم المكي تعثرت المسنة وتعرضت للسقوط؛ ما استدعى نقلها لمستشفى النور التخصصي، الذي قرر إجراء عملية جراحية لها فور وصولها لتثبيت الفقرات لديها، ولتتمكن من الالتحاق بالقافلة الطبية وإتمام نسك حجها.

يشار إلى أن "الصحة" تضع حالات المرضى الحجاج ضمن أولوياتها في تقديم الخدمة لهم وتسريع إجراءات العمليات الجراحية الضرورية لهم، وإلحاقهم بالقوافل الطبية التي تقوم بتصعيد العديد من الحجاج المنومين بمستشفياتها، لتمكينهم من استكمال حجهم.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,662
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,657
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,653
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,740

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

المرأة السعودية والوصاية

المرأة السعودية والوصاية

عبدالغني الشيخ
بـرُّوا أبناءكم..!!

بـرُّوا أبناءكم..!!

محمد الصيـعري
كفاءات سعودية خارج الخدمة

كفاءات سعودية خارج الخدمة

منى الرشيدي
المملكة والحج

المملكة والحج

ماجد البريكان
فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

فهِّموهم.. كم يكلفنا استضافة الحاج؟

عبدالغني الشيخ
{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

{وَأَذِّنْ في النَّاسِ بالحَجِّ}

صالح مطر الغامدي
لا سياحة دون فنون..!

لا سياحة دون فنون..!

عبدالغني الشيخ
قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ
حملات الحج والأسعار..!

حملات الحج والأسعار..!

حواء القرني
العلاوة السنوية!

العلاوة السنوية!

محمد الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة