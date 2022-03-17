النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

سؤال يتجدّد .. هل يصيب "كورونا" مَن شَفِيَ منه مرة أخرى؟ "الصحة" تجيب

أشارت عبر حسابها "937" إلى تكوُّن مناعة ذاتية منه وإنتاج أجسام مضادة

في سؤال وجّهه أحد المتابعين لحساب وزارة الصحة من خلال حسابها "الصحة-937" عمّا إذا أُصيب شخصٌ بفيروس كورونا الجديد ثم شُفي، هل من الممكن أن يُصاب مرة أخرى، لتؤكّد الوزارة أنه مازال الأمر مبكراً لتحديد عدم احتمالية إعادة العدوى بالفيروس.

وقال حساب الصحة "الصحة- 937" في ردّه على السؤال:"‏‎مازال الأمر مبكراً لتحديد عدم احتمالية إعادة العدوى بالفيروس بعد الإصابة به، نتيجة تكوُّن مناعة ذاتية منه وإنتاج أجسام مضادة، حيث إنه مازالت الدراسات الوبائية قائمة لفهم نشاط فيروس كورونا الجديد بشكل أكبر".

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
سؤال يتجدّد .. هل يصيب "كورونا" مَن شَفِيَ منه مرة أخرى؟ "الصحة" تجيب
سبق

في سؤال وجّهه أحد المتابعين لحساب وزارة الصحة من خلال حسابها "الصحة-937" عمّا إذا أُصيب شخصٌ بفيروس كورونا الجديد ثم شُفي، هل من الممكن أن يُصاب مرة أخرى، لتؤكّد الوزارة أنه مازال الأمر مبكراً لتحديد عدم احتمالية إعادة العدوى بالفيروس.

وقال حساب الصحة "الصحة- 937" في ردّه على السؤال:"‏‎مازال الأمر مبكراً لتحديد عدم احتمالية إعادة العدوى بالفيروس بعد الإصابة به، نتيجة تكوُّن مناعة ذاتية منه وإنتاج أجسام مضادة، حيث إنه مازالت الدراسات الوبائية قائمة لفهم نشاط فيروس كورونا الجديد بشكل أكبر".

17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
12:45 PM

سؤال يتجدّد .. هل يصيب "كورونا" مَن شَفِيَ منه مرة أخرى؟ "الصحة" تجيب

أشارت عبر حسابها "937" إلى تكوُّن مناعة ذاتية منه وإنتاج أجسام مضادة

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
4
23,315

في سؤال وجّهه أحد المتابعين لحساب وزارة الصحة من خلال حسابها "الصحة-937" عمّا إذا أُصيب شخصٌ بفيروس كورونا الجديد ثم شُفي، هل من الممكن أن يُصاب مرة أخرى، لتؤكّد الوزارة أنه مازال الأمر مبكراً لتحديد عدم احتمالية إعادة العدوى بالفيروس.

وقال حساب الصحة "الصحة- 937" في ردّه على السؤال:"‏‎مازال الأمر مبكراً لتحديد عدم احتمالية إعادة العدوى بالفيروس بعد الإصابة به، نتيجة تكوُّن مناعة ذاتية منه وإنتاج أجسام مضادة، حيث إنه مازالت الدراسات الوبائية قائمة لفهم نشاط فيروس كورونا الجديد بشكل أكبر".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,341
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,783
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,679
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,770

المقالات

كورونا ومعادن التجار..!

كورونا ومعادن التجار..!

سعيد آل جندب
بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

مها عبدالله الحقباني
"كورونا" وتعامُل الدول المتباين

"كورونا" وتعامُل الدول المتباين

ماجد البريكان
كورونا الإيرانية.. (القدر المحتوم) بين العمد والخطأ

كورونا الإيرانية.. (القدر المحتوم) بين العمد والخطأ

أحمد الهرماس
تعليق العمرة يحقق مقاصد الشريعة

تعليق العمرة يحقق مقاصد الشريعة

علي آل سالم
القادمون من إيران..!!

القادمون من إيران..!!

محمد الصيـعري
تنمُّر الطلاب على المعلمين.. ما الأسباب؟

تنمُّر الطلاب على المعلمين.. ما الأسباب؟

عبدالرحمن المرشد
سر في بقالة الحي

سر في بقالة الحي

صالح المسلّم
نظام قديم يقيِّد المواطنين

نظام قديم يقيِّد المواطنين

عبدالغني الشيخ
يا بنت الحلال الهادي الله

يا بنت الحلال الهادي الله

مها عبدالله الحقباني
"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة