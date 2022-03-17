سؤال يتجدّد .. هل يصيب "كورونا" مَن شَفِيَ منه مرة أخرى؟ "الصحة" تجيب

أشارت عبر حسابها "937" إلى تكوُّن مناعة ذاتية منه وإنتاج أجسام مضادة

في سؤال وجّهه أحد المتابعين لحساب وزارة الصحة من خلال حسابها "الصحة-937" عمّا إذا أُصيب شخصٌ بفيروس كورونا الجديد ثم شُفي، هل من الممكن أن يُصاب مرة أخرى، لتؤكّد الوزارة أنه مازال الأمر مبكراً لتحديد عدم احتمالية إعادة العدوى بالفيروس.

وقال حساب الصحة "الصحة- 937" في ردّه على السؤال:"‏‎مازال الأمر مبكراً لتحديد عدم احتمالية إعادة العدوى بالفيروس بعد الإصابة به، نتيجة تكوُّن مناعة ذاتية منه وإنتاج أجسام مضادة، حيث إنه مازالت الدراسات الوبائية قائمة لفهم نشاط فيروس كورونا الجديد بشكل أكبر".