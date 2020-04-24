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إيران: إجمالي الإصابات يتجاوز 88 ألفاً منهم 3121 في حالة صحية حرجة

أعلنت الصحة الإيرانية تسجيل 1168 إصابة جديدة بفيروس كورونا و93 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وجاء في بيان الوزارة، اليوم الجمعة، تم تسجيل 1168 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليصبح إجمالي الإصابات 88194، منهم 3121 مصاباً في حالة صحية حرجة، كما تم تسجيل 93 وفاة ليرتفع الإجمالي إلى 5574.

ولفتت الوزارة في بيانها إلى ارتفاع في عدد المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا إلى 66596، فضلاً عن إجراء 399927 فحص تشخيص كورونا حتى اليوم.

وتظهر البيانات الجديدة، ارتفاعاً في منحى الإصابات اليومية عند 1168، في حين كانت 1030 أمس الخميس والإجمالي 87026.

كما أظهرت معدلات الوفيات اليومية، ارتفاعاً طفيفاً عند 93 من مستوى 90 أمس الخميس، وكان إجمالي الوفيات في إحصائيات الخميس 5481.

إيران فيروس كورونا الجديد

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إيران: إجمالي الإصابات يتجاوز 88 ألفاً منهم 3121 في حالة صحية حرجة
سبق

أعلنت الصحة الإيرانية تسجيل 1168 إصابة جديدة بفيروس كورونا و93 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وجاء في بيان الوزارة، اليوم الجمعة، تم تسجيل 1168 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليصبح إجمالي الإصابات 88194، منهم 3121 مصاباً في حالة صحية حرجة، كما تم تسجيل 93 وفاة ليرتفع الإجمالي إلى 5574.

ولفتت الوزارة في بيانها إلى ارتفاع في عدد المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا إلى 66596، فضلاً عن إجراء 399927 فحص تشخيص كورونا حتى اليوم.

وتظهر البيانات الجديدة، ارتفاعاً في منحى الإصابات اليومية عند 1168، في حين كانت 1030 أمس الخميس والإجمالي 87026.

كما أظهرت معدلات الوفيات اليومية، ارتفاعاً طفيفاً عند 93 من مستوى 90 أمس الخميس، وكان إجمالي الوفيات في إحصائيات الخميس 5481.

24 إبريل 2020 - 1 رمضان 1441
03:23 PM

إيران: إجمالي الإصابات يتجاوز 88 ألفاً منهم 3121 في حالة صحية حرجة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الصحة الإيرانية تسجيل 1168 إصابة جديدة بفيروس كورونا و93 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وجاء في بيان الوزارة، اليوم الجمعة، تم تسجيل 1168 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليصبح إجمالي الإصابات 88194، منهم 3121 مصاباً في حالة صحية حرجة، كما تم تسجيل 93 وفاة ليرتفع الإجمالي إلى 5574.

ولفتت الوزارة في بيانها إلى ارتفاع في عدد المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا إلى 66596، فضلاً عن إجراء 399927 فحص تشخيص كورونا حتى اليوم.

وتظهر البيانات الجديدة، ارتفاعاً في منحى الإصابات اليومية عند 1168، في حين كانت 1030 أمس الخميس والإجمالي 87026.

كما أظهرت معدلات الوفيات اليومية، ارتفاعاً طفيفاً عند 93 من مستوى 90 أمس الخميس، وكان إجمالي الوفيات في إحصائيات الخميس 5481.

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