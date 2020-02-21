النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. أمير المدينة يطمئنّ على رجال الأمن المصابين في "حادثة إطلاق النار"

واقعة بدأت ظهرًا وانتهت بمتابعة من الدوريات وحصار الجاني بمنزله وضبطه

اطمأنّ ‏أمير منطقة ‫المدينة المنورة ‫الأمير فيصل بن سلمان، على الحالة الصحية لرجال الأمن المُصابين في حادثة إطلاق النار، خلال زيارته لهم بمستشفى الملك فهد.

وكان المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، قد صرح بأنه عند الساعه الثانية عشرة ظهرًا من يوم الجمعة الموافق ١٤٤١/٦/٢٧ه، باشرت دوريات الأمن بلاغًا عن قيام شخص بإطلاق النار على سيارة من نوع أنوفا، وإصابتها بطلقة في الزجاج الخلفي، ودهس قائدها عند توقفه وترجله منها، والفرار من الموقع.

وبمتابعة الجاني من قبل دوريات الأمن، تحصّن داخل منزله بحي طيبة، وبادر بإطلاق النار على رجال الأمن؛ مما اقتضى مداهمته، وتم -بتوفيق الله- القبض عليه، وقد نتج عن ذلك إصابة (٣) ثلاثة من رجال الأمن ونقلهم للمستشفى، وباشرت الجهات المختصة التحقيق معه للوقوف على دوافعه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

المدينة المنورة أمير المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان إطلاق النار مستشفى الملك فهد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. أمير المدينة يطمئنّ على رجال الأمن المصابين في "حادثة إطلاق النار"
سبق

اطمأنّ ‏أمير منطقة ‫المدينة المنورة ‫الأمير فيصل بن سلمان، على الحالة الصحية لرجال الأمن المُصابين في حادثة إطلاق النار، خلال زيارته لهم بمستشفى الملك فهد.

وكان المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، قد صرح بأنه عند الساعه الثانية عشرة ظهرًا من يوم الجمعة الموافق ١٤٤١/٦/٢٧ه، باشرت دوريات الأمن بلاغًا عن قيام شخص بإطلاق النار على سيارة من نوع أنوفا، وإصابتها بطلقة في الزجاج الخلفي، ودهس قائدها عند توقفه وترجله منها، والفرار من الموقع.

وبمتابعة الجاني من قبل دوريات الأمن، تحصّن داخل منزله بحي طيبة، وبادر بإطلاق النار على رجال الأمن؛ مما اقتضى مداهمته، وتم -بتوفيق الله- القبض عليه، وقد نتج عن ذلك إصابة (٣) ثلاثة من رجال الأمن ونقلهم للمستشفى، وباشرت الجهات المختصة التحقيق معه للوقوف على دوافعه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

21 فبراير 2020 - 27 جمادى الآخر 1441
07:58 PM

شاهد.. أمير المدينة يطمئنّ على رجال الأمن المصابين في "حادثة إطلاق النار"

واقعة بدأت ظهرًا وانتهت بمتابعة من الدوريات وحصار الجاني بمنزله وضبطه

A A A
خالد الشاماني - المدينة المنورة
0
10,328

اطمأنّ ‏أمير منطقة ‫المدينة المنورة ‫الأمير فيصل بن سلمان، على الحالة الصحية لرجال الأمن المُصابين في حادثة إطلاق النار، خلال زيارته لهم بمستشفى الملك فهد.

وكان المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، قد صرح بأنه عند الساعه الثانية عشرة ظهرًا من يوم الجمعة الموافق ١٤٤١/٦/٢٧ه، باشرت دوريات الأمن بلاغًا عن قيام شخص بإطلاق النار على سيارة من نوع أنوفا، وإصابتها بطلقة في الزجاج الخلفي، ودهس قائدها عند توقفه وترجله منها، والفرار من الموقع.

وبمتابعة الجاني من قبل دوريات الأمن، تحصّن داخل منزله بحي طيبة، وبادر بإطلاق النار على رجال الأمن؛ مما اقتضى مداهمته، وتم -بتوفيق الله- القبض عليه، وقد نتج عن ذلك إصابة (٣) ثلاثة من رجال الأمن ونقلهم للمستشفى، وباشرت الجهات المختصة التحقيق معه للوقوف على دوافعه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,735
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
10,959
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,494
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,845

كاريكاتير

"بين الحقيقة والإدعاء"

المقالات

الرحلة إلى وظيفة الأحلام

الرحلة إلى وظيفة الأحلام

عبدالغني الشيخ
الاتحاد والهلال...!

الاتحاد والهلال...!

صالح المسلّم
بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

بطاقات المواد الغذائية.. اقرؤوها جيدًا

عبدالرحمن المرشد
يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

يا بني إن لم ترفع رأسي فلا تخفضه

حسن آل عمير
يا لها من نملة..!

يا لها من نملة..!

بدر الغامدي
التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

التأمين الطبي.. الملف المجمَّد منذ سنوات!!

ماجد الحربي
عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عائلة "كورونا" تفتك بالصين.. و"الصحة" تراقب

عبدالغني الشيخ
ما عندك واسطة؟

ما عندك واسطة؟

منى الرشيدي
التدريب.. مفتاح الوظيفة

التدريب.. مفتاح الوظيفة

حواء القرني
مَن يأكل الضب حاليًا؟

مَن يأكل الضب حاليًا؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"
هواة الطقس وهيئة الأرصاد.. التراشق وموجات الشتاء يؤكدان "الخلاف" وغياب "اللوائح"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة