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فيصل بن فرحان: المملكة منذ تأسيسها ترتكز على التعايش وفلسطين قضيتنا الأولى

وزير الخارجية: السعودية قدّمت أكثر من 14 مليار دولار لمساعدة أشقائنا في اليمن

أكد وزير الخارجية فيصل بن فرحان، أن المملكة منذ تأسيسها ترتكز على مبادئ التعايش السلمي وحسن الجوار.. والمنطقة العربية تمر بمتغيرات تمسّ الجوانب الأمنية.

وأضاف خلال كلمته التي ألقاها أمام البرلمان العربي: فلسطين قضيتنا الأولى ويجب استعادة كل الأراضي المحتلة، وسلطات الاحتلال الإسرائيلي تقوم بانتهاكات ضد شعبنا الفلسطيني.

وتابع: المملكة قدّمت أكثر من 14 مليار دولار لمساعدة أشقائنا في اليمن.

وأردف: المملكة دعت إلى ضرورة ضبط النفس في الأزمة الليبية.. وترفض التدخل العسكري التركي في شمال سوريا.

وأشار إلى أن منطقتنا العربية تمرّ بتغيرات سياسية واقتصادية، ونشدد على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

وزير الخارجية فيصل بن فرحان المملكة العربية السعودية البرلمان العربي فلسطين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فيصل بن فرحان: المملكة منذ تأسيسها ترتكز على التعايش وفلسطين قضيتنا الأولى
سبق

أكد وزير الخارجية فيصل بن فرحان، أن المملكة منذ تأسيسها ترتكز على مبادئ التعايش السلمي وحسن الجوار.. والمنطقة العربية تمر بمتغيرات تمسّ الجوانب الأمنية.

وأضاف خلال كلمته التي ألقاها أمام البرلمان العربي: فلسطين قضيتنا الأولى ويجب استعادة كل الأراضي المحتلة، وسلطات الاحتلال الإسرائيلي تقوم بانتهاكات ضد شعبنا الفلسطيني.

وتابع: المملكة قدّمت أكثر من 14 مليار دولار لمساعدة أشقائنا في اليمن.

وأردف: المملكة دعت إلى ضرورة ضبط النفس في الأزمة الليبية.. وترفض التدخل العسكري التركي في شمال سوريا.

وأشار إلى أن منطقتنا العربية تمرّ بتغيرات سياسية واقتصادية، ونشدد على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

15 يناير 2020 - 20 جمادى الأول 1441
11:35 AM

فيصل بن فرحان: المملكة منذ تأسيسها ترتكز على التعايش وفلسطين قضيتنا الأولى

وزير الخارجية: السعودية قدّمت أكثر من 14 مليار دولار لمساعدة أشقائنا في اليمن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد وزير الخارجية فيصل بن فرحان، أن المملكة منذ تأسيسها ترتكز على مبادئ التعايش السلمي وحسن الجوار.. والمنطقة العربية تمر بمتغيرات تمسّ الجوانب الأمنية.

وأضاف خلال كلمته التي ألقاها أمام البرلمان العربي: فلسطين قضيتنا الأولى ويجب استعادة كل الأراضي المحتلة، وسلطات الاحتلال الإسرائيلي تقوم بانتهاكات ضد شعبنا الفلسطيني.

وتابع: المملكة قدّمت أكثر من 14 مليار دولار لمساعدة أشقائنا في اليمن.

وأردف: المملكة دعت إلى ضرورة ضبط النفس في الأزمة الليبية.. وترفض التدخل العسكري التركي في شمال سوريا.

وأشار إلى أن منطقتنا العربية تمرّ بتغيرات سياسية واقتصادية، ونشدد على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

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