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مقاتلات التحالف تقتل 50 حوثياً وتدمر آليات ومركبات للميليشيا بحجة

الدفاعات الجوية للمنطقة الخامسة تسقط 10 طائرات مسيرة انتحارية

دمرت مقاتلات التحالف عددًا من الآليات والمركبات العسكرية، بينها دبابة في حرض، فيما كسرت قوات المنطقة الخامسة هجمات لميليشيا الحوثي لاستعادة ما حررته قوات ألوية اليمن السعيد، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيات الحوثي وفرار العناصر المتسللة.

ولقي أكثر من خمسين من العناصر الحوثية مصرعهم بغارات جوية للتحالف استهدفت تجمعات لهم لحظة استعدادهم لهجوم على مواقع الجيش في جبهة بني حسن بمديرية عبس شمال محافظة حجة.

وتمكنت الدفاعات الجوية التابعة للمنطقة الخامسة من إسقاط عشر طائرات مسيرة انتحارية للميليشيا في المعارك.

وصعدت الميليشيا من هجماتها الصاروخية على المدنيين؛ حيث أقدمت على قصف القرى الآهلة بالسكان بأكثر من ثلاثة صواريخ باليستية، محدثة هلعًا كبيرًا وسط السكان.

التحالف ميليشيا الحوثي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مقاتلات التحالف تقتل 50 حوثياً وتدمر آليات ومركبات للميليشيا بحجة
سبق

دمرت مقاتلات التحالف عددًا من الآليات والمركبات العسكرية، بينها دبابة في حرض، فيما كسرت قوات المنطقة الخامسة هجمات لميليشيا الحوثي لاستعادة ما حررته قوات ألوية اليمن السعيد، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيات الحوثي وفرار العناصر المتسللة.

ولقي أكثر من خمسين من العناصر الحوثية مصرعهم بغارات جوية للتحالف استهدفت تجمعات لهم لحظة استعدادهم لهجوم على مواقع الجيش في جبهة بني حسن بمديرية عبس شمال محافظة حجة.

وتمكنت الدفاعات الجوية التابعة للمنطقة الخامسة من إسقاط عشر طائرات مسيرة انتحارية للميليشيا في المعارك.

وصعدت الميليشيا من هجماتها الصاروخية على المدنيين؛ حيث أقدمت على قصف القرى الآهلة بالسكان بأكثر من ثلاثة صواريخ باليستية، محدثة هلعًا كبيرًا وسط السكان.

17 فبراير 2022 - 16 رجب 1443
05:40 PM
اخر تعديل
17 فبراير 2022 - 16 رجب 1443
07:49 PM

مقاتلات التحالف تقتل 50 حوثياً وتدمر آليات ومركبات للميليشيا بحجة

الدفاعات الجوية للمنطقة الخامسة تسقط 10 طائرات مسيرة انتحارية

A A A
عمر عريبي - الرياض
1
2,296

دمرت مقاتلات التحالف عددًا من الآليات والمركبات العسكرية، بينها دبابة في حرض، فيما كسرت قوات المنطقة الخامسة هجمات لميليشيا الحوثي لاستعادة ما حررته قوات ألوية اليمن السعيد، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف ميليشيات الحوثي وفرار العناصر المتسللة.

ولقي أكثر من خمسين من العناصر الحوثية مصرعهم بغارات جوية للتحالف استهدفت تجمعات لهم لحظة استعدادهم لهجوم على مواقع الجيش في جبهة بني حسن بمديرية عبس شمال محافظة حجة.

وتمكنت الدفاعات الجوية التابعة للمنطقة الخامسة من إسقاط عشر طائرات مسيرة انتحارية للميليشيا في المعارك.

وصعدت الميليشيا من هجماتها الصاروخية على المدنيين؛ حيث أقدمت على قصف القرى الآهلة بالسكان بأكثر من ثلاثة صواريخ باليستية، محدثة هلعًا كبيرًا وسط السكان.

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