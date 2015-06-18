أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً للمنطقة الشرقية من موجة حر تُصحب بنشاطٍ في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية؛ تبدأ الساعة العاشرة صباحاً وتتواصل حتى السادسة مساءً.. وتشمل الأحساء والجبيل والخُبر والدمام والقطيف.
موجة حر شديدة تضرب الشرقية .. و"الأرصاد" تنبّه
تُصحب برياح نشطة وأتربة تؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً للمنطقة الشرقية من موجة حر تُصحب بنشاطٍ في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية؛ تبدأ الساعة العاشرة صباحاً وتتواصل حتى السادسة مساءً.. وتشمل الأحساء والجبيل والخُبر والدمام والقطيف.
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موجة حر شديدة تضرب الشرقية .. و"الأرصاد" تنبّهصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-06-18
18 يونيو 2019 - 15 شوّال 1440
09:04 AM
موجة حر شديدة تضرب الشرقية .. و"الأرصاد" تنبّه
تُصحب برياح نشطة وأتربة تؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً للمنطقة الشرقية من موجة حر تُصحب بنشاطٍ في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية؛ تبدأ الساعة العاشرة صباحاً وتتواصل حتى السادسة مساءً.. وتشمل الأحساء والجبيل والخُبر والدمام والقطيف.
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