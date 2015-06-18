أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً للمنطقة الشرقية من موجة حر تُصحب بنشاطٍ في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية؛ تبدأ الساعة العاشرة صباحاً وتتواصل حتى السادسة مساءً.. وتشمل الأحساء والجبيل والخُبر والدمام والقطيف.

موجة حر شديدة تضرب الشرقية .. و"الأرصاد" تنبّه صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-06-18 أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً للمنطقة الشرقية من موجة حر تُصحب بنشاطٍ في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية؛ تبدأ الساعة العاشرة صباحاً وتتواصل حتى السادسة مساءً.. وتشمل الأحساء والجبيل والخُبر والدمام والقطيف.

18 يونيو 2019 - 15 شوّال 1440 09:04 AM

موجة حر شديدة تضرب الشرقية .. و"الأرصاد" تنبّه تُصحب برياح نشطة وأتربة تؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية





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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً للمنطقة الشرقية من موجة حر تُصحب بنشاطٍ في الرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍّ في الرؤية؛ تبدأ الساعة العاشرة صباحاً وتتواصل حتى السادسة مساءً.. وتشمل الأحساء والجبيل والخُبر والدمام والقطيف.