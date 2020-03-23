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بالفيديو.. فشل اللص في السرقة وتلقى عقوبة قاسية

ربما سقط أو دفعه شخص ما

رغم أن هذا اللص فشل في سرقة شيء من فندق صغير بنيويورك، لكنه تلقى عقوبة قاسية حين سقط من الطابق الثاني للفندق أثناء محاولته الهرب من مكان جريمته.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، بثت شرطة نيويورك يوم الخميس الماضي شريط فيديو لحادث سطو وقع الساعة 6.20 مساء يوم 24 فبراير الماضي، حين تسللت عصابة من أربعة أفراد إلى داخل مبنى فندق "ناينتي فايف" الصغير الواقع في شارع 95 بحي كوينز في مدينة نيويورك.

ويظهر الفيديو ثلاثة من أفراد العصابة يرتدون ملابس سوداء، وقد غطوا وجوههم بكمامات طبية، بينما يتحركون في أحد ممرات الفندق متوجهين إلى جناح أحد النزلاء.

وتقول الصحيفة: إن نزيل الفندق قاوم أفراد العصابة، فلم يتمكنوا من القيام بالسرقة.

ويظهر الفيديو شخص رابع ضمن أفراد العصابة يرتدي ملابس بيضاء، وهو يتلقى عقوبة قاسية، حين سقط أو دفعه شخص ما من الطابق الثاني ليهبط على وجهه تمامًا، ثم ينهض بعدها ويهرب من المكان، مع بقية زملائه الذين فروا في سيارة مرسيديس كانت تنتظر أمام الفندق.

وحسب الصحيفة، طلبت شرطة نيويورك من أي شخص لديه معلومات عن السطو أو أفراد العصابة الاتصال بها.

نيويورك شرطة نيويورك حادث سطو

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بالفيديو.. فشل اللص في السرقة وتلقى عقوبة قاسية
سبق

رغم أن هذا اللص فشل في سرقة شيء من فندق صغير بنيويورك، لكنه تلقى عقوبة قاسية حين سقط من الطابق الثاني للفندق أثناء محاولته الهرب من مكان جريمته.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، بثت شرطة نيويورك يوم الخميس الماضي شريط فيديو لحادث سطو وقع الساعة 6.20 مساء يوم 24 فبراير الماضي، حين تسللت عصابة من أربعة أفراد إلى داخل مبنى فندق "ناينتي فايف" الصغير الواقع في شارع 95 بحي كوينز في مدينة نيويورك.

ويظهر الفيديو ثلاثة من أفراد العصابة يرتدون ملابس سوداء، وقد غطوا وجوههم بكمامات طبية، بينما يتحركون في أحد ممرات الفندق متوجهين إلى جناح أحد النزلاء.

وتقول الصحيفة: إن نزيل الفندق قاوم أفراد العصابة، فلم يتمكنوا من القيام بالسرقة.

ويظهر الفيديو شخص رابع ضمن أفراد العصابة يرتدي ملابس بيضاء، وهو يتلقى عقوبة قاسية، حين سقط أو دفعه شخص ما من الطابق الثاني ليهبط على وجهه تمامًا، ثم ينهض بعدها ويهرب من المكان، مع بقية زملائه الذين فروا في سيارة مرسيديس كانت تنتظر أمام الفندق.

وحسب الصحيفة، طلبت شرطة نيويورك من أي شخص لديه معلومات عن السطو أو أفراد العصابة الاتصال بها.

23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
03:31 PM
اخر تعديل
23 مارس 2020 - 28 رجب 1441
04:23 PM

بالفيديو.. فشل اللص في السرقة وتلقى عقوبة قاسية

ربما سقط أو دفعه شخص ما

A A A
أيمن حسن - الرياض
1
3,819

رغم أن هذا اللص فشل في سرقة شيء من فندق صغير بنيويورك، لكنه تلقى عقوبة قاسية حين سقط من الطابق الثاني للفندق أثناء محاولته الهرب من مكان جريمته.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، بثت شرطة نيويورك يوم الخميس الماضي شريط فيديو لحادث سطو وقع الساعة 6.20 مساء يوم 24 فبراير الماضي، حين تسللت عصابة من أربعة أفراد إلى داخل مبنى فندق "ناينتي فايف" الصغير الواقع في شارع 95 بحي كوينز في مدينة نيويورك.

ويظهر الفيديو ثلاثة من أفراد العصابة يرتدون ملابس سوداء، وقد غطوا وجوههم بكمامات طبية، بينما يتحركون في أحد ممرات الفندق متوجهين إلى جناح أحد النزلاء.

وتقول الصحيفة: إن نزيل الفندق قاوم أفراد العصابة، فلم يتمكنوا من القيام بالسرقة.

ويظهر الفيديو شخص رابع ضمن أفراد العصابة يرتدي ملابس بيضاء، وهو يتلقى عقوبة قاسية، حين سقط أو دفعه شخص ما من الطابق الثاني ليهبط على وجهه تمامًا، ثم ينهض بعدها ويهرب من المكان، مع بقية زملائه الذين فروا في سيارة مرسيديس كانت تنتظر أمام الفندق.

وحسب الصحيفة، طلبت شرطة نيويورك من أي شخص لديه معلومات عن السطو أو أفراد العصابة الاتصال بها.

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