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"مسك" توقع 5 مذكرات تفاهم في التعليم والتدريب والتأهيل الوظيفي

مع جهات حكومية وخاصة خلال فعاليات المنتدى العالمي التي تختتم اليوم

وقعت أكاديمية "مسك" التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك الخيرية"، خمس مذكرات تفاهم مع جهات حكومية وخاصة، في مجالات التعليم والتدريب وبرامج التأهيل الوظيفي.

جاء ذلك، خلال فعاليات منتدى مسك العالمي، التي تختتم، اليوم الخميس.

وجاءت أول مذكرة تفاهم وقعتها أكاديمية "مسك" مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والتي تعتبر إلحاقًا إلى أخرى وقعت بينهما العام الماضي، بهدف العمل على توفير برامج تدريبية تأهيلية لمستفيدي "مسك" وتكون من خلالها وزارة الاتصالات أحد الشركاء الاستراتيجيين المعتمدين من خلال برنامج شراكات مهارات المستقبل.

وشملت أوجه التعاون بينهما تحديد احتياجات سوق العمل، والبرامج التدريبية والأعداد المستهدفة، والتعاون في تصميم وتقديم البرامج والدورات التدريبية من قبل وزارة الاتصالات بناءً على الاحتياجات والمتطلبات التدريبية.

أما مذكرة التعاون الثانية، فقد وقعتها الأكاديمية مع شركة "نسما" القابضة أيضًا بغرض التعاون في تقديم البرامج التدريبية ومشاركة التقارير والأبحاث وملتقيات التوظيف وتوفير القاعات الدراسية.

كما وقعت مذكرة تفاهم مع شركة "تمكين" للتقنيات من أجل التعاون في تصميم وتقديم البرامج أو الدورات التدريبية.

ووقعت الأكاديمية مذكرة التعاون الرابعة مع مركز القادة الإبداعيون، لاستكشاف الفرص التعاونية المحتملة بين الطرفين، وتنمية المهارات القيادية.

أما مذكرة التعاون الخامسة، فكانت مع شركة الإلكترونيات سامسونغ السعودية، بهدف تحديد السبل المشتركة بين الطرفين للتعاون وتحقيق أهداف كل منهما في برامج التعليم المهني، والذكاء الاصطناعي.

أكاديمية مسك مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية مسك الخيرية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مسك" توقع 5 مذكرات تفاهم في التعليم والتدريب والتأهيل الوظيفي
سبق

وقعت أكاديمية "مسك" التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك الخيرية"، خمس مذكرات تفاهم مع جهات حكومية وخاصة، في مجالات التعليم والتدريب وبرامج التأهيل الوظيفي.

جاء ذلك، خلال فعاليات منتدى مسك العالمي، التي تختتم، اليوم الخميس.

وجاءت أول مذكرة تفاهم وقعتها أكاديمية "مسك" مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والتي تعتبر إلحاقًا إلى أخرى وقعت بينهما العام الماضي، بهدف العمل على توفير برامج تدريبية تأهيلية لمستفيدي "مسك" وتكون من خلالها وزارة الاتصالات أحد الشركاء الاستراتيجيين المعتمدين من خلال برنامج شراكات مهارات المستقبل.

وشملت أوجه التعاون بينهما تحديد احتياجات سوق العمل، والبرامج التدريبية والأعداد المستهدفة، والتعاون في تصميم وتقديم البرامج والدورات التدريبية من قبل وزارة الاتصالات بناءً على الاحتياجات والمتطلبات التدريبية.

أما مذكرة التعاون الثانية، فقد وقعتها الأكاديمية مع شركة "نسما" القابضة أيضًا بغرض التعاون في تقديم البرامج التدريبية ومشاركة التقارير والأبحاث وملتقيات التوظيف وتوفير القاعات الدراسية.

كما وقعت مذكرة تفاهم مع شركة "تمكين" للتقنيات من أجل التعاون في تصميم وتقديم البرامج أو الدورات التدريبية.

ووقعت الأكاديمية مذكرة التعاون الرابعة مع مركز القادة الإبداعيون، لاستكشاف الفرص التعاونية المحتملة بين الطرفين، وتنمية المهارات القيادية.

أما مذكرة التعاون الخامسة، فكانت مع شركة الإلكترونيات سامسونغ السعودية، بهدف تحديد السبل المشتركة بين الطرفين للتعاون وتحقيق أهداف كل منهما في برامج التعليم المهني، والذكاء الاصطناعي.

14 نوفمبر 2019 - 17 ربيع الأول 1441
03:56 PM

"مسك" توقع 5 مذكرات تفاهم في التعليم والتدريب والتأهيل الوظيفي

مع جهات حكومية وخاصة خلال فعاليات المنتدى العالمي التي تختتم اليوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وقعت أكاديمية "مسك" التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان الخيرية "مسك الخيرية"، خمس مذكرات تفاهم مع جهات حكومية وخاصة، في مجالات التعليم والتدريب وبرامج التأهيل الوظيفي.

جاء ذلك، خلال فعاليات منتدى مسك العالمي، التي تختتم، اليوم الخميس.

وجاءت أول مذكرة تفاهم وقعتها أكاديمية "مسك" مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والتي تعتبر إلحاقًا إلى أخرى وقعت بينهما العام الماضي، بهدف العمل على توفير برامج تدريبية تأهيلية لمستفيدي "مسك" وتكون من خلالها وزارة الاتصالات أحد الشركاء الاستراتيجيين المعتمدين من خلال برنامج شراكات مهارات المستقبل.

وشملت أوجه التعاون بينهما تحديد احتياجات سوق العمل، والبرامج التدريبية والأعداد المستهدفة، والتعاون في تصميم وتقديم البرامج والدورات التدريبية من قبل وزارة الاتصالات بناءً على الاحتياجات والمتطلبات التدريبية.

أما مذكرة التعاون الثانية، فقد وقعتها الأكاديمية مع شركة "نسما" القابضة أيضًا بغرض التعاون في تقديم البرامج التدريبية ومشاركة التقارير والأبحاث وملتقيات التوظيف وتوفير القاعات الدراسية.

كما وقعت مذكرة تفاهم مع شركة "تمكين" للتقنيات من أجل التعاون في تصميم وتقديم البرامج أو الدورات التدريبية.

ووقعت الأكاديمية مذكرة التعاون الرابعة مع مركز القادة الإبداعيون، لاستكشاف الفرص التعاونية المحتملة بين الطرفين، وتنمية المهارات القيادية.

أما مذكرة التعاون الخامسة، فكانت مع شركة الإلكترونيات سامسونغ السعودية، بهدف تحديد السبل المشتركة بين الطرفين للتعاون وتحقيق أهداف كل منهما في برامج التعليم المهني، والذكاء الاصطناعي.

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