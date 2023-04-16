النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمير نجران: المملكة بقرارات قيادتها تبرهن للعالم أنها دولة لا نظير لها

ثمّن إقرار المبادرات النوعية لمواجهة تبعات جائحة كورونا

أكد أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أن المملكة تبرهن للعالم أجمع، عبر قراراتها، أنها دولة استثنائية، لا نظير لها، بفضل وجود قيادتها، بعد الله تعالى، التي يقف على رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ أيدهما الله.
ونوّه سموه إلى الأوامر الكريمة من خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ بإقرار مبادرات نوعية لمواجهة تبعات جائحة كورونا، تشمل دعم وإعفاء وتأجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، فضلاً عن تخصيص مبالغ إضافية لدعم قطاع الصحة وصلت إلى ٤٧ مليار ريال.
وقال: إن أوامر خادم الحرمين الشريفين ـ رعاه الله ـ تحمل في ثناياها دلالات عدة، يأتي في طليعتها أن الإنسان أولاً في كل ظرف، وأنه محور العناية والاهتمام، وأن القيادة مظلّة للجميع؛ فالقطاعان العام والخاص كلاهما يستظلّان بدعم ورعاية الدولة ـ أعزها الله.

ولفت "جلوي بن عبدالعزيز" إلى المنهج القويم الذي تتخذه قيادة هذه الدولة المباركة، وتستمده من الشريعة الإسلامية، في رعاية الشعب؛ إذ جاءت قرارات وأوامر خادم الحرمين الشريفين ترجمة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم "الإمام راع ومسؤول عن رعيته"، في المقابل تكشفت لشعوب العالم اليوم، ومع هذه الأزمة، حقيقة بعض الأنظمة في تأخر مرتبة الإنسان في قائمة اهتماماتها.

وفي ختام تصريح سموه، دعا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، ويديمهما عزًّا وذخرًا للوطن والمواطن، وأن يحفظ لهذا الوطن شعبه العظيم، ويديم عليه الخير ويرفع عنه الوباء والشر.

أمير نجران

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمير نجران: المملكة بقرارات قيادتها تبرهن للعالم أنها دولة لا نظير لها
سبق

أكد أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أن المملكة تبرهن للعالم أجمع، عبر قراراتها، أنها دولة استثنائية، لا نظير لها، بفضل وجود قيادتها، بعد الله تعالى، التي يقف على رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ أيدهما الله.
ونوّه سموه إلى الأوامر الكريمة من خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ بإقرار مبادرات نوعية لمواجهة تبعات جائحة كورونا، تشمل دعم وإعفاء وتأجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، فضلاً عن تخصيص مبالغ إضافية لدعم قطاع الصحة وصلت إلى ٤٧ مليار ريال.
وقال: إن أوامر خادم الحرمين الشريفين ـ رعاه الله ـ تحمل في ثناياها دلالات عدة، يأتي في طليعتها أن الإنسان أولاً في كل ظرف، وأنه محور العناية والاهتمام، وأن القيادة مظلّة للجميع؛ فالقطاعان العام والخاص كلاهما يستظلّان بدعم ورعاية الدولة ـ أعزها الله.

ولفت "جلوي بن عبدالعزيز" إلى المنهج القويم الذي تتخذه قيادة هذه الدولة المباركة، وتستمده من الشريعة الإسلامية، في رعاية الشعب؛ إذ جاءت قرارات وأوامر خادم الحرمين الشريفين ترجمة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم "الإمام راع ومسؤول عن رعيته"، في المقابل تكشفت لشعوب العالم اليوم، ومع هذه الأزمة، حقيقة بعض الأنظمة في تأخر مرتبة الإنسان في قائمة اهتماماتها.

وفي ختام تصريح سموه، دعا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، ويديمهما عزًّا وذخرًا للوطن والمواطن، وأن يحفظ لهذا الوطن شعبه العظيم، ويديم عليه الخير ويرفع عنه الوباء والشر.

16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
06:30 PM

أمير نجران: المملكة بقرارات قيادتها تبرهن للعالم أنها دولة لا نظير لها

ثمّن إقرار المبادرات النوعية لمواجهة تبعات جائحة كورونا

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
0
434

أكد أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أن المملكة تبرهن للعالم أجمع، عبر قراراتها، أنها دولة استثنائية، لا نظير لها، بفضل وجود قيادتها، بعد الله تعالى، التي يقف على رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ أيدهما الله.
ونوّه سموه إلى الأوامر الكريمة من خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ بإقرار مبادرات نوعية لمواجهة تبعات جائحة كورونا، تشمل دعم وإعفاء وتأجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، فضلاً عن تخصيص مبالغ إضافية لدعم قطاع الصحة وصلت إلى ٤٧ مليار ريال.
وقال: إن أوامر خادم الحرمين الشريفين ـ رعاه الله ـ تحمل في ثناياها دلالات عدة، يأتي في طليعتها أن الإنسان أولاً في كل ظرف، وأنه محور العناية والاهتمام، وأن القيادة مظلّة للجميع؛ فالقطاعان العام والخاص كلاهما يستظلّان بدعم ورعاية الدولة ـ أعزها الله.

ولفت "جلوي بن عبدالعزيز" إلى المنهج القويم الذي تتخذه قيادة هذه الدولة المباركة، وتستمده من الشريعة الإسلامية، في رعاية الشعب؛ إذ جاءت قرارات وأوامر خادم الحرمين الشريفين ترجمة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم "الإمام راع ومسؤول عن رعيته"، في المقابل تكشفت لشعوب العالم اليوم، ومع هذه الأزمة، حقيقة بعض الأنظمة في تأخر مرتبة الإنسان في قائمة اهتماماتها.

وفي ختام تصريح سموه، دعا الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، ويديمهما عزًّا وذخرًا للوطن والمواطن، وأن يحفظ لهذا الوطن شعبه العظيم، ويديم عليه الخير ويرفع عنه الوباء والشر.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,281
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,618
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,169
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,316

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

العالقون بالمدارس الأهلية

العالقون بالمدارس الأهلية

أحمد عجب
فطنة التحالف ووقف الحرب

فطنة التحالف ووقف الحرب

ماجد البريكان
ذات الرداء الأبيض

ذات الرداء الأبيض

علاء الدين براده
سقط مَنْ يسيء للسعودية

سقط مَنْ يسيء للسعودية

جمعان الكرت
رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
وصية "كورونا" الأخيرة

وصية "كورونا" الأخيرة

أحمد عجب
الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

علي آل شرمة
90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

عبدالرحمن المرشد
الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

عبدالرحمن القحطاني
أبطال الأزمة

أبطال الأزمة

عايد الهرفي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة