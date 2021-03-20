آخر تحديث لـ"عدو البشرية".. الوفيات تلامس الـ3 ملايين والإصابات 122 مليونًا

تسجيل إصابات بكورونا في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالاته

وفق آخر الإحصائيات أصيب بفيروس كورونا حول العالم ما يزيد على 122.7 مليون شخص، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات إلى مليونين و821776.

بحسب "رويترز": تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وأعلنت السلطات الصحية البرازيلية تسجيل 90570 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي أعلى حصيلة إصابات يومية بالفيروس منذ بدء التفشي.

وأشارت بيانات وزارة الصحة البرازيلية إلى تسجيل 2815 وفاة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 11871390 والوفيات إلى 290314 حالة.

وفي الصين أعلنت اللجنة الوطنية للصحة، السبت، تسجيل البر الرئيسي 4 حالات إصابة جديدة بـ"كوفيد-19" في 19 مارس نزولاً من 11 حالة في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان: إن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج.

وارتفع عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض إلى 8 حالات بعد أن كانت 5 في اليوم السابق، ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها حالات مؤكدة.

ويبلغ الآن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي 90087 حالة، بينما ما زال عدد الوفيات كما هو عند 4636.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، السبت، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا إلى مليونين و645783 حالة بعد تسجيل 16033 إصابة.

وأظهرت البيانات ارتفاع عدد الوفيات المبلغ عنه إلى 74565 وفاة بعد تسجيل 207 وفيات.

وسجلت وزارة الصحة المصرية، الجمعة، 645 إصابة جديدة بفيروس كورونا و40 وفاة، مقابل 642 إصابة و41 وفاة في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد: إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 194127 من ضمنهم 149256 حالة تم شفاؤها، و11512 حالة وفاة.