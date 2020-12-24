النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"المركز الوطني للأرصاد": أمطار رعدية على جازان تستمر حتى 5 مساء

قال: تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، على مدينة جيزان ومحافظات بيش، وصامطة، وصبيا، والأجزاء الساحلية.

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر بمشيئة الله تعالى حتى الساعة الـ 5 مساءً.

جازان الأرصاد حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"المركز الوطني للأرصاد": أمطار رعدية على جازان تستمر حتى 5 مساء
سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، على مدينة جيزان ومحافظات بيش، وصامطة، وصبيا، والأجزاء الساحلية.

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر بمشيئة الله تعالى حتى الساعة الـ 5 مساءً.

24 ديسمبر 2020 - 9 جمادى الأول 1442
10:41 AM

"المركز الوطني للأرصاد": أمطار رعدية على جازان تستمر حتى 5 مساء

قال: تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
0
481

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكوّن أمطار رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، على مدينة جيزان ومحافظات بيش، وصامطة، وصبيا، والأجزاء الساحلية.

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر بمشيئة الله تعالى حتى الساعة الـ 5 مساءً.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,812
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,688
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,880
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,272

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التطوُّر علامة حيوية

التطوُّر علامة حيوية

مها الجبر
عض قلبي ولا تعض راتبي!

عض قلبي ولا تعض راتبي!

عبدالغني الشيخ
لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

عبدالرحمن المرشد
لغتنا العربية.. هي هويتنا

لغتنا العربية.. هي هويتنا

غسان محمد عسيلان
المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

عبدالمحسن الحارثي
السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

صالح مطر الغامدي
ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

حسن آل عمير
حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

علي آل شرمة
فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

غسان محمد عسيلان
عظماء بلا شهادات

عظماء بلا شهادات

إيمان صالح مطر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة