المملكة ونيجيريا توقعان اتفاقية لترتيبات موسم حج 1441هـ

"بنتن": جميع المؤسسات العاملة في خدمة ضيوف الرحمن

وقّع وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، في مكتبه بمكة المكرمة، ووزير الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية نيجيريا الاتحادية زبير دادا، الخميس؛ اتفاقية لترتيبات موسم حج 1441هـ.



وتنظّم الاتفاقية قدوم الحجاج من نيجيريا، وجميع متطلباتهم عبر الجهات الخدمية المشاركة في منظومة خدمات الحجاج خلال فترة تواجدهم في الأراضي المقدّسة لأداء المناسك.



جاء ذلك خلال استقبال وزير الحج له والوفد المرافق، بحضور نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، وعدد من المسؤولين.



وقال وزير الحج والعمرة في تصريح صحفي، عقب توقيع الاتفاقية: إن جميع المؤسسات العاملة في خدمة ضيوف الرحمن حريصة على تقديم أرقى الخدمات للحجاج؛ إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- وتماشيًا مع رؤية المملكة 2030 بتحسين تجربة حجاج بيت الله الحرام وإثرائها.



من جهته أعرب وزير الدولة للشؤون الخارجية النيجيري، عن الشكر والتقدير لحكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، على ما تقدمه من تسهيلات لتيسير قدوم المسلمين لأداء مناسك الحج.