عقب زيارة ولي العهد.. الهند تعلن تسهيل إجراءات التأشيرة للسعوديين

يمكن الحصول عليها إلكترونياً عبر هواتفهم دون الحاجة لزيارة السفارة

أعلنت السفارة الهندية لدى الرياض أنها سهلت إجراءات الحصول على تأشيرات السفر إلى الهند للمواطنين السعوديين.

وفي التفاصيل، أوضحت السفارة في تغريدة على حسابها في "تويتر" أنها سهلت الإجراءات للسعوديين حيث يمكنهم الحصول على تأشيرات "سياحية وطبية ولأغراض تجارية أو لحضور المؤتمرات"، إلكترونياً من منازلهم عبر أجهزتهم الهاتفية دون الحاجة لزيارة السفارة مطلقاً.

وكان وزير السياحة في ولاية كيرلا الهندية، كاداكامبالي سوريندران؛ قد أعلن في شهر مارس الماضي، أن زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ أسهمت بشكل كبير في تسهيل إجراءات التأشيرة للمواطنين السعوديين، وكذلك تبسيط إجراءات السفر الخاصة بالسياح.

ورحب وزير السياحة في كيرلا بالقرار المشترك الذي اتخذته الهند والسعودية، بتمديد تسهيلات التأشيرة الإلكترونية للمواطنين السعوديين، وقال إن القرار الذي اتُخذ في اجتماع بين رئيس الوزراء ناريندرا مودي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في نيودلهي، سيعطي دفعة كبيرة للسياحة في الهند وولاية كيرلا.





وقال "سوريندران": إن إدارة السياحة بالولاية كانت تطالب خلال السنتين والنصف الماضية بإلغاء نظام التأشيرات القديم الذي يطالب السياح السعوديين بضرورة إجراء البصمات، وإن زيارة ولي العهد أسهمت في تسهيل الإجراءات للمواطنين السعوديين والحصول على تأشيرات إلكترونية بكل يسر.