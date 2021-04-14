النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أمانة مكة" تغلق مطعماً وتطبق لائحة الغرامات لعدم التزامه بالاشتراطات الصحية

"الزايدي": نتخذ كافة التدابير لمكافحة انتقال العدوى وقائياً

‏أغلقت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في بلدية المعابدة الفرعية، مطعماً لعدم التزامه بالاشتراطات الصحية، وتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وأوضح مدير عام شؤون البلديات المهندس عبدالله الزايدي، أن البلديات تعمل على اتخاذ جميع التدابير الوقائية التي تحفظ سلامة المواطن والمقيم، وبما يتماشى مع الإجراءات الصادرة من الجهات المختصة ذات الصلة بمكافحة انتقال العدوى.

وأشار إلى أن ذلك يأتي ضمن إطار حرص الأمانة للتأكد من التزام المنشآت بتنفيذ خطط مكافحة انتشار "كورونا"المستجد، والحد من وجود أي احتمالات لانتقال العدوى.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"أمانة مكة" تغلق مطعماً وتطبق لائحة الغرامات لعدم التزامه بالاشتراطات الصحية
سبق

‏أغلقت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في بلدية المعابدة الفرعية، مطعماً لعدم التزامه بالاشتراطات الصحية، وتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وأوضح مدير عام شؤون البلديات المهندس عبدالله الزايدي، أن البلديات تعمل على اتخاذ جميع التدابير الوقائية التي تحفظ سلامة المواطن والمقيم، وبما يتماشى مع الإجراءات الصادرة من الجهات المختصة ذات الصلة بمكافحة انتقال العدوى.

وأشار إلى أن ذلك يأتي ضمن إطار حرص الأمانة للتأكد من التزام المنشآت بتنفيذ خطط مكافحة انتشار "كورونا"المستجد، والحد من وجود أي احتمالات لانتقال العدوى.

13 إبريل 2020 - 20 شعبان 1441
07:53 PM

"أمانة مكة" تغلق مطعماً وتطبق لائحة الغرامات لعدم التزامه بالاشتراطات الصحية

"الزايدي": نتخذ كافة التدابير لمكافحة انتقال العدوى وقائياً

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
2
4,835

‏أغلقت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في بلدية المعابدة الفرعية، مطعماً لعدم التزامه بالاشتراطات الصحية، وتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.

وأوضح مدير عام شؤون البلديات المهندس عبدالله الزايدي، أن البلديات تعمل على اتخاذ جميع التدابير الوقائية التي تحفظ سلامة المواطن والمقيم، وبما يتماشى مع الإجراءات الصادرة من الجهات المختصة ذات الصلة بمكافحة انتقال العدوى.

وأشار إلى أن ذلك يأتي ضمن إطار حرص الأمانة للتأكد من التزام المنشآت بتنفيذ خطط مكافحة انتشار "كورونا"المستجد، والحد من وجود أي احتمالات لانتقال العدوى.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,196
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,446
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,025
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,243

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

فطنة التحالف ووقف الحرب

فطنة التحالف ووقف الحرب

ماجد البريكان
ذات الرداء الأبيض

ذات الرداء الأبيض

علاء الدين براده
سقط مَنْ يسيء للسعودية

سقط مَنْ يسيء للسعودية

جمعان الكرت
رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
وصية "كورونا" الأخيرة

وصية "كورونا" الأخيرة

أحمد عجب
الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

علي آل شرمة
90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

عبدالرحمن المرشد
الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

عبدالرحمن القحطاني
أبطال الأزمة

أبطال الأزمة

عايد الهرفي
مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة