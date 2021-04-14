"أمانة مكة" تغلق مطعماً وتطبق لائحة الغرامات لعدم التزامه بالاشتراطات الصحية

"الزايدي": نتخذ كافة التدابير لمكافحة انتقال العدوى وقائياً

‏أغلقت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلة في بلدية المعابدة الفرعية، مطعماً لعدم التزامه بالاشتراطات الصحية، وتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية.



وأوضح مدير عام شؤون البلديات المهندس عبدالله الزايدي، أن البلديات تعمل على اتخاذ جميع التدابير الوقائية التي تحفظ سلامة المواطن والمقيم، وبما يتماشى مع الإجراءات الصادرة من الجهات المختصة ذات الصلة بمكافحة انتقال العدوى.



وأشار إلى أن ذلك يأتي ضمن إطار حرص الأمانة للتأكد من التزام المنشآت بتنفيذ خطط مكافحة انتشار "كورونا"المستجد، والحد من وجود أي احتمالات لانتقال العدوى.