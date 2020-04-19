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شاهد.. "متحدث الصحة": أكثر من 180 ألف فحص مخبري عن كورونا

قال: فحوص البلمرة الجزئية pcr المعتمدة حاليًّا لتأكيد الإصابة بالفيروس

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي؛ أن إجمالي الفحوص المخبرية للكشف عن فيروس كورونا المستجد ارتفع في المملكة إلى أكثر من 180 ألف فحص حتى الآن.

قال "العبدالعالي" في المؤتمر الصحفي عن مستجدات كورونا: إن "طبيعة الحال حول هذه الفحوص التي تتم للحالات سواء كانوا حالات اشتباه أو مخالطين أو المسح النشط أو غيره؛ تتم عبر إجراء فحوص دقيقة متقدمة، وهي فحوص جينية يتم فيها اكتشاف الفيروس بدقة عالية". وأضاف متحدث الصحة: أن "فحوص البلمرة الجزئية pcr هي الفحوص المعتمدة حاليًّا لتأكيد الإصابة بهذا الفيروس".

وتابع: أن "إجمالي الفحوص ارتفع إلى أكثر من 180 ألف فحص حتى الآن"، مشيرًا إلى أن المختبرات كلها مختبرات معتمدة في المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

وأوضح: أن "هذه المختبرات عالية التخصصية والمتقدمة لتقدم فحص البلمرة الجزئية pcr للكشف عن الفيروس، شاركت فيها مجموعة مختبرات المركز الوطني، ومجموعة من المختبرات الإقليمية في وزارة الصحة، ومجموعة من المختبرات المتخصصة في القطاعات الحكومية الصحية المقدمة للخدمات الصحية الأخرى في المستشفيات التخصصية تقدم أيضًا ذلك وتسهم فيه".

وقال "العبدالعالي": "أيضًا هناك مشاركة من القطاع الخاص من خلال المراكز والمختبرات القادرة على تنفيذ هذه الفحوص الدقيقة، فحوص pcr البلمرة الجزئية، وهي موجودة في مختبراتها الخاصة أو المستشفيات الخاصة التي يوجد لديها مختبرات متقدمة تستطيع ذلك، ومنها من شارك وأسهم، وتم شراء خدمات منها في الرياض والدمام وجدة في هذا المجال".

وشكر الدكتور "العبدالعالي" كل من أسهم من هذه المختبرات في هذه الخطوات؛ لأنها تعتبر مندمجة في مسار التوسع الحالي في إجراء هذه الفحوص على المستوى الوطني، داعيًا جميع المختبرات ذات القدرة إلى القيام بفحص البلمرة الجزئية pcr للتقدم ولمعرفة المعايير اللازمة وطرق الاعتماد، من خلال التواصل مع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. "متحدث الصحة": أكثر من 180 ألف فحص مخبري عن كورونا
سبق

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي؛ أن إجمالي الفحوص المخبرية للكشف عن فيروس كورونا المستجد ارتفع في المملكة إلى أكثر من 180 ألف فحص حتى الآن.

قال "العبدالعالي" في المؤتمر الصحفي عن مستجدات كورونا: إن "طبيعة الحال حول هذه الفحوص التي تتم للحالات سواء كانوا حالات اشتباه أو مخالطين أو المسح النشط أو غيره؛ تتم عبر إجراء فحوص دقيقة متقدمة، وهي فحوص جينية يتم فيها اكتشاف الفيروس بدقة عالية". وأضاف متحدث الصحة: أن "فحوص البلمرة الجزئية pcr هي الفحوص المعتمدة حاليًّا لتأكيد الإصابة بهذا الفيروس".

وتابع: أن "إجمالي الفحوص ارتفع إلى أكثر من 180 ألف فحص حتى الآن"، مشيرًا إلى أن المختبرات كلها مختبرات معتمدة في المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

وأوضح: أن "هذه المختبرات عالية التخصصية والمتقدمة لتقدم فحص البلمرة الجزئية pcr للكشف عن الفيروس، شاركت فيها مجموعة مختبرات المركز الوطني، ومجموعة من المختبرات الإقليمية في وزارة الصحة، ومجموعة من المختبرات المتخصصة في القطاعات الحكومية الصحية المقدمة للخدمات الصحية الأخرى في المستشفيات التخصصية تقدم أيضًا ذلك وتسهم فيه".

وقال "العبدالعالي": "أيضًا هناك مشاركة من القطاع الخاص من خلال المراكز والمختبرات القادرة على تنفيذ هذه الفحوص الدقيقة، فحوص pcr البلمرة الجزئية، وهي موجودة في مختبراتها الخاصة أو المستشفيات الخاصة التي يوجد لديها مختبرات متقدمة تستطيع ذلك، ومنها من شارك وأسهم، وتم شراء خدمات منها في الرياض والدمام وجدة في هذا المجال".

وشكر الدكتور "العبدالعالي" كل من أسهم من هذه المختبرات في هذه الخطوات؛ لأنها تعتبر مندمجة في مسار التوسع الحالي في إجراء هذه الفحوص على المستوى الوطني، داعيًا جميع المختبرات ذات القدرة إلى القيام بفحص البلمرة الجزئية pcr للتقدم ولمعرفة المعايير اللازمة وطرق الاعتماد، من خلال التواصل مع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

19 إبريل 2020 - 26 شعبان 1441
05:02 PM

شاهد.. "متحدث الصحة": أكثر من 180 ألف فحص مخبري عن كورونا

قال: فحوص البلمرة الجزئية pcr المعتمدة حاليًّا لتأكيد الإصابة بالفيروس

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ماجد الرفاعي - ينبع
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أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي؛ أن إجمالي الفحوص المخبرية للكشف عن فيروس كورونا المستجد ارتفع في المملكة إلى أكثر من 180 ألف فحص حتى الآن.

قال "العبدالعالي" في المؤتمر الصحفي عن مستجدات كورونا: إن "طبيعة الحال حول هذه الفحوص التي تتم للحالات سواء كانوا حالات اشتباه أو مخالطين أو المسح النشط أو غيره؛ تتم عبر إجراء فحوص دقيقة متقدمة، وهي فحوص جينية يتم فيها اكتشاف الفيروس بدقة عالية". وأضاف متحدث الصحة: أن "فحوص البلمرة الجزئية pcr هي الفحوص المعتمدة حاليًّا لتأكيد الإصابة بهذا الفيروس".

وتابع: أن "إجمالي الفحوص ارتفع إلى أكثر من 180 ألف فحص حتى الآن"، مشيرًا إلى أن المختبرات كلها مختبرات معتمدة في المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

وأوضح: أن "هذه المختبرات عالية التخصصية والمتقدمة لتقدم فحص البلمرة الجزئية pcr للكشف عن الفيروس، شاركت فيها مجموعة مختبرات المركز الوطني، ومجموعة من المختبرات الإقليمية في وزارة الصحة، ومجموعة من المختبرات المتخصصة في القطاعات الحكومية الصحية المقدمة للخدمات الصحية الأخرى في المستشفيات التخصصية تقدم أيضًا ذلك وتسهم فيه".

وقال "العبدالعالي": "أيضًا هناك مشاركة من القطاع الخاص من خلال المراكز والمختبرات القادرة على تنفيذ هذه الفحوص الدقيقة، فحوص pcr البلمرة الجزئية، وهي موجودة في مختبراتها الخاصة أو المستشفيات الخاصة التي يوجد لديها مختبرات متقدمة تستطيع ذلك، ومنها من شارك وأسهم، وتم شراء خدمات منها في الرياض والدمام وجدة في هذا المجال".

وشكر الدكتور "العبدالعالي" كل من أسهم من هذه المختبرات في هذه الخطوات؛ لأنها تعتبر مندمجة في مسار التوسع الحالي في إجراء هذه الفحوص على المستوى الوطني، داعيًا جميع المختبرات ذات القدرة إلى القيام بفحص البلمرة الجزئية pcr للتقدم ولمعرفة المعايير اللازمة وطرق الاعتماد، من خلال التواصل مع المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها.

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