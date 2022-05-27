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"الحج" توجِّه شركات العمرة بمنع دخول مركباتها لمنطقة الحرم المكي لمدة 5 أيام

شدَّدت عليها بتوفير جميع الخدمات لضيوف الرحمن ومتابعة شؤون المعتمرين

تفاعلت وزارة الحج والعمرة عبر وكالة شؤون العمرة مع تعميم قيادة أمن العمرة لشؤون المرور بشأن منع دخول المركبات إلى المنطقة المركزية للحرم المكي الشريف من يوم الثلاثاء ٢٣-٩-١٤٤٠هـ حتى يوم السبت ٢٧-٩-١٤٤٠هـ، وذلك بتوجيه جميع شركات ومؤسسات العمرة إلى تنفيذ القرار، والالتزام باستخدام محطات النقل المنتشرة في مواقف المركبات، سواء الخارجية الواقعة على أطراف مكة المكرمة، أو الواقعة داخلها.

وشددت الوزارة على شركات العمرة بتوفير الخدمات كافة لضيوف الرحمن، ومتابعة شؤون المعتمرين في أماكن إقامتهم، وترتيب تنقلاتهم بكل يسر، وبما يتوافق مع معايير الجودة، ويحقق رضا المعتمرين. مؤكدة في الوقت نفسه ضرورة متابعة رحلات قدوم ضيوف الرحمن، واستقبالهم بالمطار، وإيصالهم إلى مقار إقامتهم المعتمدة، والتأكد من توافر جميع سبل الراحة لهم، إضافة إلى متابعة رحلات المغادرة للمعتمرين، وخصوصًا في وقت الذروة من العشر الأواخر، مع أهمية مراجعة المواعيد المحددة للرحلات، والتنسيق مع إدارة الوزارة بالمطار في حالة وجود أي تغيير في جدول الرحلات.

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"الحج" توجِّه شركات العمرة بمنع دخول مركباتها لمنطقة الحرم المكي لمدة 5 أيام
سبق

تفاعلت وزارة الحج والعمرة عبر وكالة شؤون العمرة مع تعميم قيادة أمن العمرة لشؤون المرور بشأن منع دخول المركبات إلى المنطقة المركزية للحرم المكي الشريف من يوم الثلاثاء ٢٣-٩-١٤٤٠هـ حتى يوم السبت ٢٧-٩-١٤٤٠هـ، وذلك بتوجيه جميع شركات ومؤسسات العمرة إلى تنفيذ القرار، والالتزام باستخدام محطات النقل المنتشرة في مواقف المركبات، سواء الخارجية الواقعة على أطراف مكة المكرمة، أو الواقعة داخلها.

وشددت الوزارة على شركات العمرة بتوفير الخدمات كافة لضيوف الرحمن، ومتابعة شؤون المعتمرين في أماكن إقامتهم، وترتيب تنقلاتهم بكل يسر، وبما يتوافق مع معايير الجودة، ويحقق رضا المعتمرين. مؤكدة في الوقت نفسه ضرورة متابعة رحلات قدوم ضيوف الرحمن، واستقبالهم بالمطار، وإيصالهم إلى مقار إقامتهم المعتمدة، والتأكد من توافر جميع سبل الراحة لهم، إضافة إلى متابعة رحلات المغادرة للمعتمرين، وخصوصًا في وقت الذروة من العشر الأواخر، مع أهمية مراجعة المواعيد المحددة للرحلات، والتنسيق مع إدارة الوزارة بالمطار في حالة وجود أي تغيير في جدول الرحلات.

27 مايو 2019 - 22 رمضان 1440
11:20 PM

"الحج" توجِّه شركات العمرة بمنع دخول مركباتها لمنطقة الحرم المكي لمدة 5 أيام

شدَّدت عليها بتوفير جميع الخدمات لضيوف الرحمن ومتابعة شؤون المعتمرين

A A A
حمد الفراج - الرياض
0
522

تفاعلت وزارة الحج والعمرة عبر وكالة شؤون العمرة مع تعميم قيادة أمن العمرة لشؤون المرور بشأن منع دخول المركبات إلى المنطقة المركزية للحرم المكي الشريف من يوم الثلاثاء ٢٣-٩-١٤٤٠هـ حتى يوم السبت ٢٧-٩-١٤٤٠هـ، وذلك بتوجيه جميع شركات ومؤسسات العمرة إلى تنفيذ القرار، والالتزام باستخدام محطات النقل المنتشرة في مواقف المركبات، سواء الخارجية الواقعة على أطراف مكة المكرمة، أو الواقعة داخلها.

وشددت الوزارة على شركات العمرة بتوفير الخدمات كافة لضيوف الرحمن، ومتابعة شؤون المعتمرين في أماكن إقامتهم، وترتيب تنقلاتهم بكل يسر، وبما يتوافق مع معايير الجودة، ويحقق رضا المعتمرين. مؤكدة في الوقت نفسه ضرورة متابعة رحلات قدوم ضيوف الرحمن، واستقبالهم بالمطار، وإيصالهم إلى مقار إقامتهم المعتمدة، والتأكد من توافر جميع سبل الراحة لهم، إضافة إلى متابعة رحلات المغادرة للمعتمرين، وخصوصًا في وقت الذروة من العشر الأواخر، مع أهمية مراجعة المواعيد المحددة للرحلات، والتنسيق مع إدارة الوزارة بالمطار في حالة وجود أي تغيير في جدول الرحلات.

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