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"ارتفاع خطير للحالات".. فرض حظر ليلي على العاصمة الهندية لاحتواء الموجة الثانية لـ"كورونا"

"بول" حذّر من انتشار مرض الجهاز التنفسي

فرضت العاصمة الهندية نيودلهي، اليوم (الثلاثاء)، حظرًا للتجول ليلًا حتى 30 أبريل (نيسان)؛ حيث تكافح معظم البلاد لاحتواء موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا التي تجاوزت الموجة الأولى.

وأوضح مسؤول الصحة الحكومي الكبير فينود كومار بول، أن الأسابيع الأربعة المقبلة في معركة الهند ضد "كوفيد -19" ستكون حرجة للغاية؛ وفقًا لـ"رويترز".

وحذر من أن مرض الجهاز التنفسي ينتشر الآن بشكل أسرع بكثير مما كان عليه في عام 2020.

ولفت إلى تفاقم الوباء في البلاد، وارتفاع خطير في عدد الحالات.

وأطلقت سلطات نيودلهي حظر التجول من الساعة 10 مساءً حتى الساعة 5 صباحًا بعد يوم من تجاوز الهند المرحلة القاتمة المتمثلة في 100000 إصابة يومية جديدة لأول مرة.

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"ارتفاع خطير للحالات".. فرض حظر ليلي على العاصمة الهندية لاحتواء الموجة الثانية لـ"كورونا"
سبق

فرضت العاصمة الهندية نيودلهي، اليوم (الثلاثاء)، حظرًا للتجول ليلًا حتى 30 أبريل (نيسان)؛ حيث تكافح معظم البلاد لاحتواء موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا التي تجاوزت الموجة الأولى.

وأوضح مسؤول الصحة الحكومي الكبير فينود كومار بول، أن الأسابيع الأربعة المقبلة في معركة الهند ضد "كوفيد -19" ستكون حرجة للغاية؛ وفقًا لـ"رويترز".

وحذر من أن مرض الجهاز التنفسي ينتشر الآن بشكل أسرع بكثير مما كان عليه في عام 2020.

ولفت إلى تفاقم الوباء في البلاد، وارتفاع خطير في عدد الحالات.

وأطلقت سلطات نيودلهي حظر التجول من الساعة 10 مساءً حتى الساعة 5 صباحًا بعد يوم من تجاوز الهند المرحلة القاتمة المتمثلة في 100000 إصابة يومية جديدة لأول مرة.

06 إبريل 2021 - 24 شعبان 1442
06:13 PM

"ارتفاع خطير للحالات".. فرض حظر ليلي على العاصمة الهندية لاحتواء الموجة الثانية لـ"كورونا"

"بول" حذّر من انتشار مرض الجهاز التنفسي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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فرضت العاصمة الهندية نيودلهي، اليوم (الثلاثاء)، حظرًا للتجول ليلًا حتى 30 أبريل (نيسان)؛ حيث تكافح معظم البلاد لاحتواء موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا التي تجاوزت الموجة الأولى.

وأوضح مسؤول الصحة الحكومي الكبير فينود كومار بول، أن الأسابيع الأربعة المقبلة في معركة الهند ضد "كوفيد -19" ستكون حرجة للغاية؛ وفقًا لـ"رويترز".

وحذر من أن مرض الجهاز التنفسي ينتشر الآن بشكل أسرع بكثير مما كان عليه في عام 2020.

ولفت إلى تفاقم الوباء في البلاد، وارتفاع خطير في عدد الحالات.

وأطلقت سلطات نيودلهي حظر التجول من الساعة 10 مساءً حتى الساعة 5 صباحًا بعد يوم من تجاوز الهند المرحلة القاتمة المتمثلة في 100000 إصابة يومية جديدة لأول مرة.

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