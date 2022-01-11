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في مثل هذا اليوم.. تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا و"أول حظر للسفر"

من ووهان الصينية إلى العالم

يتذكر العالم في يوم 11 يناير هذا العام، أول حالة وفاة معروفة بفيروس كورونا في العالم، وهو رجل بعمر 61 عامًا، وكان مشهورا عنه حبه الشديد للمأكولات البحرية والدواجن في ووهان الصينية؛ حيث ظهر فيروس كورونا لأول مرة في ديسمبر 2019، وأعلنت مقاطعة ووهان تعليق السفر وحظره قبل أن يقرر العالم الإغلاق.

وانتشر بعدها إلى بلدان العالم، وانتشر فيروس كورونا في ووهان الصينية، ووصل خلال أقل من ثلاثة أشهر إلى جميع دول العالم تقريبًا، وحتى الآن لا يوجد عقار طبي يقضي على الفيروس ويمنع انتشاره.

وقد أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الفيروس وباء عالمي، وهو مرض تاجي يسببه فيروس كورونا الذي يهدد الشخص المصاب بالموت خلال فترة قصيرة. وينتشر الفيروس عن طريق التنفس، ومن أعراضه الحمى والسعال وصعوبة التنفس بشكل قد يؤدي إلى الوفاة.

وهناك تشابه بين هذا الفيروس الجديد وفيروس السارس الذي تسبب سابقاً في وفاة مئات الأشخاص وإصابة الآلاف حسب منظمة الصحة العالمية.

وقتل فيروس كورونا حتى الآن أكثر من 5.5 مليون شخص، وأصاب أكثر من 301 مليون، وأصيب العديد من قادة العالم بالفيروس.

الرئيسية/ سياحة / سياحة خارجية

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في مثل هذا اليوم.. تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا و"أول حظر للسفر"
سبق

يتذكر العالم في يوم 11 يناير هذا العام، أول حالة وفاة معروفة بفيروس كورونا في العالم، وهو رجل بعمر 61 عامًا، وكان مشهورا عنه حبه الشديد للمأكولات البحرية والدواجن في ووهان الصينية؛ حيث ظهر فيروس كورونا لأول مرة في ديسمبر 2019، وأعلنت مقاطعة ووهان تعليق السفر وحظره قبل أن يقرر العالم الإغلاق.

وانتشر بعدها إلى بلدان العالم، وانتشر فيروس كورونا في ووهان الصينية، ووصل خلال أقل من ثلاثة أشهر إلى جميع دول العالم تقريبًا، وحتى الآن لا يوجد عقار طبي يقضي على الفيروس ويمنع انتشاره.

وقد أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الفيروس وباء عالمي، وهو مرض تاجي يسببه فيروس كورونا الذي يهدد الشخص المصاب بالموت خلال فترة قصيرة. وينتشر الفيروس عن طريق التنفس، ومن أعراضه الحمى والسعال وصعوبة التنفس بشكل قد يؤدي إلى الوفاة.

وهناك تشابه بين هذا الفيروس الجديد وفيروس السارس الذي تسبب سابقاً في وفاة مئات الأشخاص وإصابة الآلاف حسب منظمة الصحة العالمية.

وقتل فيروس كورونا حتى الآن أكثر من 5.5 مليون شخص، وأصاب أكثر من 301 مليون، وأصيب العديد من قادة العالم بالفيروس.

11 يناير 2022 - 8 جمادى الآخر 1443
02:04 PM

في مثل هذا اليوم.. تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا و"أول حظر للسفر"

من ووهان الصينية إلى العالم

A A A
خالد خليل - الرياض
0
2,737

يتذكر العالم في يوم 11 يناير هذا العام، أول حالة وفاة معروفة بفيروس كورونا في العالم، وهو رجل بعمر 61 عامًا، وكان مشهورا عنه حبه الشديد للمأكولات البحرية والدواجن في ووهان الصينية؛ حيث ظهر فيروس كورونا لأول مرة في ديسمبر 2019، وأعلنت مقاطعة ووهان تعليق السفر وحظره قبل أن يقرر العالم الإغلاق.

وانتشر بعدها إلى بلدان العالم، وانتشر فيروس كورونا في ووهان الصينية، ووصل خلال أقل من ثلاثة أشهر إلى جميع دول العالم تقريبًا، وحتى الآن لا يوجد عقار طبي يقضي على الفيروس ويمنع انتشاره.

وقد أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الفيروس وباء عالمي، وهو مرض تاجي يسببه فيروس كورونا الذي يهدد الشخص المصاب بالموت خلال فترة قصيرة. وينتشر الفيروس عن طريق التنفس، ومن أعراضه الحمى والسعال وصعوبة التنفس بشكل قد يؤدي إلى الوفاة.

وهناك تشابه بين هذا الفيروس الجديد وفيروس السارس الذي تسبب سابقاً في وفاة مئات الأشخاص وإصابة الآلاف حسب منظمة الصحة العالمية.

وقتل فيروس كورونا حتى الآن أكثر من 5.5 مليون شخص، وأصاب أكثر من 301 مليون، وأصيب العديد من قادة العالم بالفيروس.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,451
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,407
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,756
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,651

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