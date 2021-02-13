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أكثر من 126 جوادًا عالمية في "كأس السعودية" 2021

تُجرى في الأيام المقبلة مراسم إعلان الأسماء النهائية للخيل المشاركة

بلغ عدد الخيل المسجلة في كأس السعودية 2021 بشكل عام من الخيل المتدربة محليًا والقادمة من مختلف دول العالم أكثر 126 جواداً، بمعدل 14 جواداً مقسمة على تسعة أشواط بشكل مبدئي، حيث ستُجرى في الأيام المقبلة مراسم إعلان الأسماء النهائية للخيل المشاركة، إلى جانب القرعة المخصصة لبوابات جهاز الانطلاق وتثبيت أسماء الخيالة على الخيل المشاركة.

وتواصلت رحلات وصول الخيل الدولية القادمة لأراضي المملكة للمشاركة، حيث وصلت إلى الرياض خمسة من أفضل الخيل اليابانية لتنضم إلى الخيل الأمريكية التي حُطت رحالها بالمحجر الدولي بميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية قبل يومين استعدادًا للمشاركة في النسخة الثانية من الحدث العالمي الأغلى في العالم، الذي سيقام على مدار يومي 19 و20 فبراير الجاري.
وتتوالى بقية الخيل المشاركة الوصول من بعض الدول الأوروبية السبت المقبل، غير أن الخيل البريطانية التي من ضمنها الجواد "مشرف" الذي يشارك في الشوط الرئيسي "كأس السعودية"، سيكون موعد وصولها الأحد القادم، وستكون الخيل القادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة آخر الواصلين وذلك في يوم 16 من شهر فبراير الجاري.
ووفرت اللجان المختصة بالمحجر الدولي والمخصص للخيل الزائرة المشاركة في هذا الحدث العالمي جميع الاشتراطات الدولية للمحاجر الصحية للخيل، التي تتضمن إسطبلات مخصصة وميدان تدريب خاص، إلى جانب مواعيد محددة ومجدولة لأداء تمارينها على أرضية الميدان الرئيسي بميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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أكثر من 126 جوادًا عالمية في "كأس السعودية" 2021
سبق

بلغ عدد الخيل المسجلة في كأس السعودية 2021 بشكل عام من الخيل المتدربة محليًا والقادمة من مختلف دول العالم أكثر 126 جواداً، بمعدل 14 جواداً مقسمة على تسعة أشواط بشكل مبدئي، حيث ستُجرى في الأيام المقبلة مراسم إعلان الأسماء النهائية للخيل المشاركة، إلى جانب القرعة المخصصة لبوابات جهاز الانطلاق وتثبيت أسماء الخيالة على الخيل المشاركة.

وتواصلت رحلات وصول الخيل الدولية القادمة لأراضي المملكة للمشاركة، حيث وصلت إلى الرياض خمسة من أفضل الخيل اليابانية لتنضم إلى الخيل الأمريكية التي حُطت رحالها بالمحجر الدولي بميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية قبل يومين استعدادًا للمشاركة في النسخة الثانية من الحدث العالمي الأغلى في العالم، الذي سيقام على مدار يومي 19 و20 فبراير الجاري.
وتتوالى بقية الخيل المشاركة الوصول من بعض الدول الأوروبية السبت المقبل، غير أن الخيل البريطانية التي من ضمنها الجواد "مشرف" الذي يشارك في الشوط الرئيسي "كأس السعودية"، سيكون موعد وصولها الأحد القادم، وستكون الخيل القادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة آخر الواصلين وذلك في يوم 16 من شهر فبراير الجاري.
ووفرت اللجان المختصة بالمحجر الدولي والمخصص للخيل الزائرة المشاركة في هذا الحدث العالمي جميع الاشتراطات الدولية للمحاجر الصحية للخيل، التي تتضمن إسطبلات مخصصة وميدان تدريب خاص، إلى جانب مواعيد محددة ومجدولة لأداء تمارينها على أرضية الميدان الرئيسي بميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية.

13 فبراير 2021 - 1 رجب 1442
05:29 PM

أكثر من 126 جوادًا عالمية في "كأس السعودية" 2021

تُجرى في الأيام المقبلة مراسم إعلان الأسماء النهائية للخيل المشاركة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بلغ عدد الخيل المسجلة في كأس السعودية 2021 بشكل عام من الخيل المتدربة محليًا والقادمة من مختلف دول العالم أكثر 126 جواداً، بمعدل 14 جواداً مقسمة على تسعة أشواط بشكل مبدئي، حيث ستُجرى في الأيام المقبلة مراسم إعلان الأسماء النهائية للخيل المشاركة، إلى جانب القرعة المخصصة لبوابات جهاز الانطلاق وتثبيت أسماء الخيالة على الخيل المشاركة.

وتواصلت رحلات وصول الخيل الدولية القادمة لأراضي المملكة للمشاركة، حيث وصلت إلى الرياض خمسة من أفضل الخيل اليابانية لتنضم إلى الخيل الأمريكية التي حُطت رحالها بالمحجر الدولي بميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية قبل يومين استعدادًا للمشاركة في النسخة الثانية من الحدث العالمي الأغلى في العالم، الذي سيقام على مدار يومي 19 و20 فبراير الجاري.
وتتوالى بقية الخيل المشاركة الوصول من بعض الدول الأوروبية السبت المقبل، غير أن الخيل البريطانية التي من ضمنها الجواد "مشرف" الذي يشارك في الشوط الرئيسي "كأس السعودية"، سيكون موعد وصولها الأحد القادم، وستكون الخيل القادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة آخر الواصلين وذلك في يوم 16 من شهر فبراير الجاري.
ووفرت اللجان المختصة بالمحجر الدولي والمخصص للخيل الزائرة المشاركة في هذا الحدث العالمي جميع الاشتراطات الدولية للمحاجر الصحية للخيل، التي تتضمن إسطبلات مخصصة وميدان تدريب خاص، إلى جانب مواعيد محددة ومجدولة لأداء تمارينها على أرضية الميدان الرئيسي بميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية.

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