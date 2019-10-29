وكان مقطع فيديو صُوِّر من كاميرات المراقبة، قد أظهر محاولة السرقة، بعدما قام أحد الجناة بتحطيم بوابة المحل والدخول داخله، قبل أن يتنبه أحد العمالة لمحاولة السرقة؛ حيث هُرِع للمحل، وقاوم الجاني الذي لاذ بالفرار من الموقع.

علمت "سبق" بأن الجهات الأمنية بمنطقة عسير، نجحت في القبض على أشخاص متهمين بمحاولة سرقة محل تجاري.

مصادر: الأمن يقبض على جناة حاولوا سرقة محل تجاري في عسير عبدالله البرقاوي سبق 2019-10-29 علمت "سبق" بأن الجهات الأمنية بمنطقة عسير، نجحت في القبض على أشخاص متهمين بمحاولة سرقة محل تجاري. وكان مقطع فيديو صُوِّر من كاميرات المراقبة، قد أظهر محاولة السرقة، بعدما قام أحد الجناة بتحطيم بوابة المحل والدخول داخله، قبل أن يتنبه أحد العمالة لمحاولة السرقة؛ حيث هُرِع للمحل، وقاوم الجاني الذي لاذ بالفرار من الموقع.

29 أكتوبر 2019 - 1 ربيع الأول 1441 01:43 PM

مصادر: الأمن يقبض على جناة حاولوا سرقة محل تجاري في عسير





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علمت "سبق" بأن الجهات الأمنية بمنطقة عسير، نجحت في القبض على أشخاص متهمين بمحاولة سرقة محل تجاري.

وكان مقطع فيديو صُوِّر من كاميرات المراقبة، قد أظهر محاولة السرقة، بعدما قام أحد الجناة بتحطيم بوابة المحل والدخول داخله، قبل أن يتنبه أحد العمالة لمحاولة السرقة؛ حيث هُرِع للمحل، وقاوم الجاني الذي لاذ بالفرار من الموقع.