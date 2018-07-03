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وزير الداخلية يصل إلى جمهورية القمر المتحدة في زيارة رسمية

استقبله بالمطار نواب رئيس الجمهورية وعدد من الوزراء

وصل الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم، إلى جمهورية القمر المتحدة في زيارة رسمية.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار الأمير سيد إبراهيم الدولي في العاصمة موروني، نائب رئيس الجمهورية المكلف بوزارة الطاقة مستدران عبده، ونائب رئيس الجمهورية المكلف بوزارة النقل عبدالله ساروما، ووزير المالية والميزانية والاقتصاد سيد علي شيخان، و وزير الداخلية والإعلام محمد داود، و وزير الشباب والرياضة وزير الخارجية بالنيابة سالم محمود، و وزير الدولة المكلف بالتعاون مع العالم العربي حامد كرهيلا، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية القمر المتحدة الدكتور حمد الهاجري.

ويضم الوفد الرسمي المرافق لوزير الداخلية كل من: الأمير الدكتور بندر بن عبدالله آل مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، والمستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية أحمد بن عقيل الخطيب، و وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن مهنا المهنا، وعدداً من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية.


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وزير الداخلية يصل إلى جمهورية القمر المتحدة في زيارة رسمية
سبق

وصل الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم، إلى جمهورية القمر المتحدة في زيارة رسمية.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار الأمير سيد إبراهيم الدولي في العاصمة موروني، نائب رئيس الجمهورية المكلف بوزارة الطاقة مستدران عبده، ونائب رئيس الجمهورية المكلف بوزارة النقل عبدالله ساروما، ووزير المالية والميزانية والاقتصاد سيد علي شيخان، و وزير الداخلية والإعلام محمد داود، و وزير الشباب والرياضة وزير الخارجية بالنيابة سالم محمود، و وزير الدولة المكلف بالتعاون مع العالم العربي حامد كرهيلا، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية القمر المتحدة الدكتور حمد الهاجري.

ويضم الوفد الرسمي المرافق لوزير الداخلية كل من: الأمير الدكتور بندر بن عبدالله آل مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، والمستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية أحمد بن عقيل الخطيب، و وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن مهنا المهنا، وعدداً من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية.


03 يوليو 2018 - 19 شوّال 1439
10:27 PM

وزير الداخلية يصل إلى جمهورية القمر المتحدة في زيارة رسمية

استقبله بالمطار نواب رئيس الجمهورية وعدد من الوزراء

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
3
3,434

وصل الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم، إلى جمهورية القمر المتحدة في زيارة رسمية.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مطار الأمير سيد إبراهيم الدولي في العاصمة موروني، نائب رئيس الجمهورية المكلف بوزارة الطاقة مستدران عبده، ونائب رئيس الجمهورية المكلف بوزارة النقل عبدالله ساروما، ووزير المالية والميزانية والاقتصاد سيد علي شيخان، و وزير الداخلية والإعلام محمد داود، و وزير الشباب والرياضة وزير الخارجية بالنيابة سالم محمود، و وزير الدولة المكلف بالتعاون مع العالم العربي حامد كرهيلا، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية القمر المتحدة الدكتور حمد الهاجري.

ويضم الوفد الرسمي المرافق لوزير الداخلية كل من: الأمير الدكتور بندر بن عبدالله آل مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، والمستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية أحمد بن عقيل الخطيب، و وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية الأستاذ محمد بن مهنا المهنا، وعدداً من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية.


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