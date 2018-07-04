رابطة دوري المحترفين تقر تنظيمات مالية جديدة لدوري الأمير محمد بن سلمان

أقرت رابطة الـدوري السعودي للمحترفين التنظيمات الماليـة الجديـدة لدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، وذلك عبر تعميم أرسلته لجميع الأندية مطالبة إياهم بالالتزام بالمتطلبات التالية:

1- يلتزم رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة بألا يتجـاوز الصرف على الرواتـب والتعاقدات للاعبين السعوديين والأجانب والأجهزة الفنية، وغيرهم من العاملين في الفريق الأول لكرة القدم عن مبلغ 5 ملايين ريال سنويًّا.

ويستثنى من ذلك أي ناد يتلقى تبرعات شخصية أو رعاية تجارية خاصة بالنادي؛ حيث من الممكن أن يتجاوز الحد بمقدار تلك التبرعات أو الرعايات؛ على أن يحصل مجلس إدارة النادي على موافقة مسبقة من الرابطة، ويتم تقديم إثبات بإيداع مبلع التبرع أو الرعاية الخاصة في حساب النادي البنكي.

2- تحديد السقف الأعلى لرواتب اللاعبين المحترفين السعوديين بدوري الأمير محمد بن سلمان بمبلغ 250 ألف ريال سنويًّا، وذلك بعد التنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة القدم ممثلًا برئيسه وبلجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين.

3- يكون رئيس النادي مسؤولًا أولًا، وأعضاء مجلـس الإدارة مسؤولين متضامنين في حالة عدم الالتزام بما ورد في التعميم المرسل؛ بحيث يتحملون جميع التبعات المالية والقانونية المترتبة على ذلك.

ويأتي سن هذه التنظيمات بعد إسناد تنظيم دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى إلى رابطة الدوري السعودي للمحترفين؛ حيث تهدف الرابطة إلى تنظيـم الأنديـة ماليًّا وإداريًّا وتطبيق المعايير المعتمدة في دوري الأندية الممتازة على دوري أندية الدرجة الأولى.

من جانبه، أشار "مسلي آل معمر" رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين إلى أنه تم الاتفاق مع شركةٍ محاسبية لمراجعة القوائم المالية للأندية، كما سيتم توزيع لائحة مالية لإجراءات الصرف والتعاملات الإدارية، وتأتي هذه التنظيمات في ظل توجهات القائمين على الرياضة بفرض إجراءات الحوكمة والرقابة على الأندية؛ لكي تستمر في أدائها على أساس سليم.