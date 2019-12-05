محافظ الداير يقف على انهيار طريق "عثوان" لمعالجة الوضع ورفع المخلفات

بحث خطة الطوارئ لإعادة الطريق للخدمة بالكامل وإزالة الخطر وتأمين الموقع

وقف محافظ الداير نايف بن ناصر بن لبدة، على موقع الانهيار بطريق عثوان الذي حدث مؤخراً بالطريق، والتقى بالفنيين والمهندسين المختصين بالموقع، وناقش معهم سبل معالجة الانهيار ورفع مخلفاته، بما يضمن سلامة سالكي الطريق الذي يعد من أهم الطرق الحيوية في المحافظة.

وبحث محافظ الداير خطة الطوارئ التي أعدتها الجهات المختصة لإعادة الطريق للخدمة بالكامل وإزالة الخطر ورفع مخلفات الانهيار وتأمين الموقع.

ووجه "ابن لبدة" الجهات ذات العلاقة بمضاعفة الجهود وتضافرها وإيجاد حلول جذرية لضمان عدم تكرارها لاسيما وأن المحافظة تشهد حالات مطرية متواصلة.

وشدد محافظ الداير على ضرورة العمل على انسيابية الحركة بالطريق وخصوصاً لكونه يخدم مجمعات تعليمية؛ لضمان سير الفصل الدراسي بشكل سليم، موجهاً الجهات الأمنية بتنظيم حركة المرور أثناء وجود الشركة المنفذة للصيانة، حتى يتم إنجاز أعمال الصيانة.

وأكد أنه سيتم الرفع بتقرير كامل إلى مقام إمارة المنطقة؛ بهدف إطلاع أمير المنطقة ونائبه -حفظهما الله- على حيثيات الواقع وأسبابه، مشيراً إلى متابعة أمير المنطقة ونائبه المباشرة لتداعيات الأمطار وتوجيهاتهم على معالجة أي حوادث –لا سمح الله- قد تقع نتيجة الأمطار بشكل سريع والتفاعل معها على مدار الساعة.

رافق "ابن لبدة" خلال الجولة شيخ شمل قبائل آل سعيد الشيخ أحمد العثواني، ومدير مكتب تعليم الداير الدكتور مفرح بن مسعود المالكي، ومساعد رئيس بلدية الداير جبار الريثي.